PayPal打造Grant Payments 可讓慈善機構數位化方式管理捐款

PayPal近期宣佈推出名為Grant Payments的捐款服務，藉此協助更多慈善機構透過PayPal服務收取各地捐款，並且透過數位化方式簡化捐款記錄管理流程。

此項服務與獨立運作的美國國家慈善信託基金會 (National Philanthropic Trust)，以及先鋒慈善 (Vanguard Charitable)合作，可讓企業成立的捐款者顧問基金、社群組織基金或獨立捐款者更方便透過PayPal服務捐款，同時也能讓慈善機構能更方便收取捐款，並且透過數位化方式記錄、管理捐款款項。

在Grant Payments服務中，捐款者將能清楚知曉收款對象與捐贈金額等資訊，而使用此服務的慈善機構也能知曉款項由誰捐贈、金額多寡，以及何時捐贈等資訊，甚至也能決定是否接受單筆捐款，或是退回。

一般情況下，透過Grant Payments服務捐贈款項會在單日內匯入收款單位指定帳戶。

由於傳統捐款方式多半透過銀行轉匯，因此中間流程會因為處理作業產生延誤，甚至也會產生不少人力、時間與紙張等成本浪費，同時轉匯過程也會被收取處理費用，因此PayPal認為如果能將此類流程改為數位化形式，即可讓工作流程變得更簡單，甚至可以透過數位化方便管理相關資訊，並且讓慈善機構可以更專注在本身投入事項，而非在處理捐款款項浪費時間。

實際上，PayPal並非首次針對慈善捐款需求提供服務，在2016年時就曾提出PayPal Giving Fund認證，讓各地慈善機構可以透過此認證增加可信度，讓捐款者能放心地透過PayPal服務向指定慈善機構捐款。

此次與美國國家慈善信託基金會、先鋒慈善合作推行Grant Payments服務，則是希望能連接更多慈善捐款需求。而在提供便利的匯款與收款服務之際，PayPal也能透過每筆捐款收取處理費用獲利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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