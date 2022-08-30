Google證實9月關閉車輛共乘服務Waze Carpool

Google稍早宣佈，旗下車輛導航服務Waze從2016年開始推行的車輛共乘服務Waze Carpool，將從今年9月關閉服務。

Waze Carpool最早在2016年推出，並且在2018年重新改版，讓車主能透過此項服務向有順路乘車需求的人提供共乘資源，並且依照共乘距離分攤油錢等費用。當時主要訴求是減少路上車輛擁擠問題，並且降低空氣、噪音等污染現象，同時也能讓車輛使用者透過共乘方式降低油錢支出。

而在此項服務中，Google並未透過收取分潤營利，藉此吸引更多人使用。

不過，由於Uber、Lyft等車輛共享服務持續發展，顯然讓Waze此項服務使用佔比始終難以提升，而在近年受到疫情影響之下，Google顯然難以繼續支撐Waze Carpool服務運作，因此在稍早時候宣佈將從9月開始終止此項服務，但原本Waze服務依然會繼續提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦