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三星虛擬角色「G∙NUSMAS」擔任企業形象大使 介紹內部「黑科技」技術
三星預告將於IFA 2022期間介紹關於全新企業形象大使「G∙NUSMAS」，將介紹三星內部宛若外星黑科技般的創新設計與技術。
「G∙NUSMAS」將以虛擬角色形式呈現，本身名稱其實就是三星 (Samsung)倒反拼寫而成，而其來自距離地球一億光年的星球「Nowus-129」，其實就是源自三星位於南韓水原市的地址倒反拼寫名稱。
而這個虛擬角色的構想，源自許多人笑稱三星內部設計與創新技術都像是來自外星的黑科技，三星將透過「G∙NUSMAS」宣傳內部各項產品背後所使用科技內容，藉由更具親和力方式讓消費者能更了解三星技術發展。
在即將展開的IFA 2022，三星將會透過更多內容介紹關於「G∙NUSMAS」的故事。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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