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公司確診人數攀升 Google員工憂公司「重返辦公室工作」政策是個錯誤

聯合新聞網／ 楊又肇

Google從今年4月開始陸續要求員工重返辦公室工作，並且從8月起要求每週至少三天要在辦公室上班，但隨著近期從管理層通報越來越多關於內部員工感染確診通知，不少員工開始質疑公司要求重返辦公室工作的作法。

依照洛杉磯市政府統計數據顯示，在近期感染確診人數中，Google感染確診人數在所有公司行號佔比最高，其中位於洛杉磯市西區海濱威尼斯辦公室就有145人確診，而在另一處辦公室也有135名人確診。

不過，Google發言人回應表示此數據僅圍過去幾個月的感染人數，目前並未有新增情況，同時也說明園區內部並未出現大規模感染情況。

從今年8月開始，Google要求員工必須每週至少有三天在辦公室上班，其餘兩天則可彈性在家或以遠距形式工作。雖然Google表示允許員工依照需求申請長時間在家或遠距工作，甚至可以申請轉換到不同城市工作，但先前有不少員工抱怨實際能順利獲得批准的機率不高，或是可能面臨轉換到其他城市工作而失去原本通勤補貼等資源。

在去年底時，Google要求內部員工必須配合新型冠狀病毒疫苗注射規定，否則將面臨停薪或解雇影響，但為了說服更多員工重返辦公室工作，後續則是調整相關規定，尊重員工因個人因素不接受施打疫苗的決定，但也連帶讓原本要求配戴口罩、保持社交距離等規定鬆動，造成辦公室內感染人數增加，因此也讓Google恢復要求進入辦公室的員工必須完成施打疫苗。

只是，目前強制要求施打疫苗才能回到辦公室，或是參與公司實體活動的規定，顯然也被另一群員工反對，認為公司應該尊重員工個人意願及隱私，同時也認為感染原因與是否接受疫苗施打沒有直接關聯，畢竟不少人在完成施打疫苗後，依然遭變種病毒感染，因此呼籲公司應取消必須施打疫苗才能返回辦公室的規定，而這樣的情況似乎也讓Google陷入兩難。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫苗 洛杉磯

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