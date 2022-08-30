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未出先「占有」！蘋果VR頭戴裝置先註冊Reality One、Reality Pro商標

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果稍早似乎透過外部公司名義申請方式，在美國、歐盟地區、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、哥斯大黎加、烏拉圭等地申請包含「Reality One」、「Reality Pro」及「Reality Processor」等名稱商標，似乎顯示接下來預計推出的虛擬視覺頭戴裝置，將以「Reality」作為產品名稱。

而從更早之前也曾傳出蘋果將針對虛擬視覺頭戴裝置打造名為「RealityOS」的作業系統，本身將以iOS作業系統為基礎製作，同時也能與iPhone等裝置直覺互動。

此次申請名稱商標由今年2月才成立的空殼公司Immersive Health Solutions遞交申請，本身是由位於美國特拉華州的一家空殼公司Corporation Trust註冊登記。除了先在今年2月於加拿大申請相關名稱商標，後續則在其他國家地區陸續申請相同商標。

由於Immersive Health Solutions藉由過去曾與蘋果有合作關係的律師事務所進行申請，因此有可能是蘋果按照過往方式，透過外部公司申請名稱商標，後續再將商標移轉至蘋果名下。

目前這些商標尚未獲得批准，而蘋果方面也未對此做任何回應。

不過，從蘋果日前一直傳出準備進軍虛擬視覺應用市場，並且將推出自有虛擬視覺頭戴裝置，預計最快會在2023年推出第一款產品，但初期主要針對商用需求打造，因此整體造價相對較高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 加拿大 紐西蘭

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