聽新聞
test
0:00 / 0:00
沒綁定帳號連「忘記密碼」也救不回 網曝殺手鐧：只剩1招可解
許多人使用網頁、APP登入帳號時，通常會選擇系統自動記憶帳號資料，方便下次直接登入使用。不過，一名網友卻遇到棘手問題，由於他未綁定登入帳號，導致連「忘記密碼」的救回程序都派不上用場，於是上網發文求助，網友們看了也頻搖頭，坦言「解法只剩下一招」。
這名網友在PTT發問「APP軟體上的帳號密碼如何找回？」他表示在登出APP帳號時，才發現忘記密碼了，他透露自己使用Android系統，也嘗試使用系統內建的「忘記密碼」功能，卻因為「未綁定帳號」而無法找回。
問題一出，讓許多網友直呼棘手，有人點破直呼「這題無解」，「沒綁定有效帳號，基本上就沒有基準方法反推你的帳密」、「除非有設定Google密碼儲存，不然怎麼可能會幫你記住密碼」，更有人直言「如果有得救的話，資安反而有疑慮」、「在裝置中可以找回的話，毫無安全性可言」。
在貼文討論串中，有人曝光最後的殺手鐧，建議可以嘗試詢問客服，「沒有辦法就問客服，只能是這個唯一解法」。
📌 數位夯什麼
📢 【快報】iPhone 14來囉！9/8蘋果發表會 5大類新品預測曝...這款台灣恐非首發
📢 靜音沒用了！LINE更新這1功能 網崩潰狂被騷擾「老闆最開心」
📢 對有錢人不藏私「保證先拿到」！豪奢版iPhone 14 Pro螢幕真的長這樣
📢 他問大尺寸iPhone怎麼「單手快轉影片」？網友整個歪樓:想幹嘛
📢 【周報】你會說「卸載」嗎？PS VR2恐變PS5魔王大禮包？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言