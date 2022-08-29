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沒綁定帳號連「忘記密碼」也救不回 網曝殺手鐧：只剩1招可解

聯合新聞網／ 綜合報導
由於未綁定登入帳號，一名男網友無法使用「忘記密碼」功能救回遺失的APP帳號。 示意圖／ingimage
由於未綁定登入帳號，一名男網友無法使用「忘記密碼」功能救回遺失的APP帳號。 示意圖／ingimage

許多人使用網頁、APP登入帳號時，通常會選擇系統自動記憶帳號資料，方便下次直接登入使用。不過，一名網友卻遇到棘手問題，由於他未綁定登入帳號，導致連「忘記密碼」的救回程序都派不上用場，於是上網發文求助，網友們看了也頻搖頭，坦言「解法只剩下一招」。

這名網友在PTT發問「APP軟體上的帳號密碼如何找回？」他表示在登出APP帳號時，才發現忘記密碼了，他透露自己使用Android系統，也嘗試使用系統內建的「忘記密碼」功能，卻因為「未綁定帳號」而無法找回。

問題一出，讓許多網友直呼棘手，有人點破直呼「這題無解」，「沒綁定有效帳號，基本上就沒有基準方法反推你的帳密」、「除非有設定Google密碼儲存，不然怎麼可能會幫你記住密碼」，更有人直言「如果有得救的話，資安反而有疑慮」、「在裝置中可以找回的話，毫無安全性可言」。

在貼文討論串中，有人曝光最後的殺手鐧，建議可以嘗試詢問客服，「沒有辦法就問客服，只能是這個唯一解法」。

PTT APP 軟體 資安 電話客服

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