採大量可回收材質 宏碁將永續理念打造的Vero系列產品延伸至Chromebook
宏碁先前基於永續理念打造的Vero系列產品，目前也進一步延伸至Chromebook機種，在稍早宣佈推出的Chromebook Vero 514便標榜對應高度維修性，以及採用大量可回收材質製作設計。
Chromebook Vero 514採14吋螢幕機身設計，本身採用30%比例使用後回收材質製作，其中在內部風扇外殼與OceanGlass觸控板均以海降回收塑料材質打造，同時也強調外殼堅固耐用度，而在鍵盤按鍵與揚聲器更採用高達50%以上的使用後回收材質。
硬體規格方面，Chromebook Vero 514搭載Intel第12代Core系列處理器，螢幕解析度則對應1080P規格，同時機身更以美國軍規防護認證MIL-STD-810H設計，可對應1.2公尺垂直掉落衝擊力道防護，而筆電更以標準螺絲固定，方便使用者自行維修，並且降低維修拆解難度。
連接埠方面，Chromebook Vero 514具備2組USB-C、1組USB-A，以及HDMI 2.0輸出，網路連接則支援Wi-Fi 6E規格，至於電池續航表現則可達10小時，同時支援30分鐘充入50%電量的快充表現。
宏碁預計在今年10月正式推出Chromebook Vero 514，建議售價將從499.99美元起跳。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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