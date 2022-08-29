中階手機Snapdragon 6 Gen 1處理器將登場 可對應1億畫素影像
今年隨著Snapdragon 8+ Gen 1處理器一同揭曉Snapdragon 7 Gen 1處理器之後，Qualcomm顯然也準備更新名為Snapdragon 6 Gen 1的處理器產品，並且將鎖定現有中階等級手機使用。
@evleaks稍早透露疑似為Snapdragon 6 Gen 1處理器的官方宣傳資料，其中依然採用Kryo CPU與Adreno GPU設計，基礎運作時脈最高可達2.2GHz，支援LPDDR5-2750記憶體，最高可對應12GB容量，顯示規格則可在Full HD+解析度時支援120Hz畫面更新率，本身也支援QC 4.0快充技術。
至於實際型號為SM6450，採4nm製程技術生產，但不確定是以台積電或三星的4nm製程打造，網路部分整合Snapdragon X62數據晶片，同樣支援毫米波及6GHz以下頻段連接，並且整合Qualcomm 5G PowerSave 2.0省電技術等設計，支援毫米波雙向載波聚合與雙5G SIM卡使用模式。
無線網路部分則支援Wi-Fi 6E規格，最高可對應2.9Gbps傳輸速率，支援8 x 8 MU-MIMO連接模式，另外也支援藍牙5.2版本，本身也相容LE Audio與Snapdragon Sound等技術。
相機部分，Snapdragon 6 Gen 1處理器最高可對應拍攝1億800萬畫素靜態影像，或是對應2500萬畫素 + 1600萬畫素的相機組合，另外也支援各以1300萬畫素規格配置的三鏡頭設計方案，錄影部分則支援最高4K HDR影片，此時也能對應拍攝4800萬畫素靜態影像。
目前還無法確認Snapdragon 6 Gen 1處理器將於何時揭曉，但或許會選在年底前舉辦的Snapdragon TechSummit技術大會上揭曉。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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