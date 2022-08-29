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Android App跨平台使用快來囉 手機操作連動平板、電視更輕鬆

聯合新聞網／ 楊又肇

針對跨裝置使用體驗，Google開始向開發者提供預覽跨裝置開發工具組，讓開發者能更輕易地將Android平台上的內容使用體驗帶到其他裝置，其中包含平板、電視、汽車，甚至不同作業系統平台裝置。

在今年Google I/O 2022期間，Google便在次強調提升跨平台使用體驗設計，其中涵蓋跨裝置的使用模式，讓使用者能透過Wi-Fi、藍牙或超寬頻 (UWB,Ultra Wide Band)等連接方式與不同裝置連動，藉此將手機上的操作模式快速移轉至其他手機，或是平板、電視及車載系統，同時也能將不同裝置上的使用內容轉移至手機繼續使用。

而在此次提供預覽的開發工具組，將著重可自動發現鄰近裝置、在裝置間建立安全連線，並且能在多款裝置託管各類應用服務內容在內三個關鍵操作功能，例如可將手機上開啟文件快速切換至平板上繼續編輯，或是將手機播放音樂快速傳遞到車載系統上播放，甚至可以將車載系統導航結果分享給車內其他乘客知曉。

此項開發工具組顯然會以Nearby Share功能為基礎，藉此實現跨平台、跨裝置連接使用模式。在此之前，Google已經透露將Nearby Share功能帶到iOS、Windows平台，因此預期接下來將會進一步擴展Android裝置與其他平台裝置連動的使用模式，同時也能與接下來市場即將推廣的Matter通用物聯網連接協議整合。

目前Google僅開放Android手機與平板裝置測試此項開發工具組，但預期接下來也會擴展到iOS及Windows裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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