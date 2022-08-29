中秋節送禮怕塞爆？這業者沒在怕 用科技解決物流痛點

中秋節往往是許多人登門拜訪送禮的時候，但因為近年受到疫情影響，因此有不少公司行號選擇透過物流業者提供服務，藉由快遞方式將中秋禮品送達指定對象手中。不過，在許多物流業者隨著中秋節檔期的快遞量逐漸滿檔，為了避免影響既有業務運作，通常會拒絕增加接單，導致物流出現塞車情況，進而影響糕餅、甜點、生鮮水果等禮品遞送時間。

其實，不僅許多業者寄送禮品可能因為中秋節檔期，就連零售、電商等業者寄送貨品也會連帶受影響。在快遞量滿檔情況下，造成快遞業者難以承接大量遞送需求，或是因遞送需求龐大，導致貨品難以在指定時間順利送達。

而這時候，藉由手機app即可快速預約快遞服務的Lalamove就顯得方便許多，不但能線上即時媒合快遞服務人員，還能依照遞送貨量，或是遞送方式選擇機車、廂型貨車，或是1.75噸、3.49噸大型貨車等不同服務車型，更能讓寄件者隨時掌握貨品遞送進度。

尤其在中秋節檔期裡，許多業者會寄送糕點、生鮮水果等保存時期有限的贈禮，若因為快遞業者因遞送量突然大增，導致貨品內容物在遞送過程影響鮮度，對於業者也會造成不小影響。此外，難以在指定時間內完成遞送，難免會讓收件者產生不好觀感，因此對於有送貨需求的業者也會產生不少影響。

為什麼選擇Lalamove？

相比傳統貨運運作模式，通常是在接受送貨委託時，轉派合作司機進行取件遞送，但通常單一司機不會僅負責遞送單一貨品，可能單趟行程裡會同時遞送多件貨品至不同地點，而過程中或許會因為遞送路線是否熟悉、交通影響等變因，導致貨品實際送達時間不一。

而Lalamove藉由app直接下單，比起傳統業者多數必須透過電話等方式預約，可以更直接在線上選擇所需遞送服務類型，例如單件小型貨品即可由機車遞送，如果同時有多件貨品遞送需求，還能選擇載貨空間更大的廂型貨車等車款進行配送，甚至可以依照指定地點逐一送貨。

更重要的是，Lalamove提供隨叫隨到、24小時全年無休服務，甚至也提供跨區遞送服務，使用過程更無須事先簽約，或是保證送貨量，另外所有下單流程僅需透過app即可完成，以無紙化作業形式輕鬆完成貨品遞送預約。

在服務過程中，Lalamove更可透過大數據快速媒合遞送服務人員，並且自動規劃最快遞送路線，讓服務人員能以最快時間完成遞送任務，同時也能在app端直接讓使用者知曉遞送服務所需費用，以及配合GPS定位服務人員即時位置，藉此隨時確認貨品當前遞送進度。

相較一般快遞實際提供服務時間有限，提供遞送服務車款類型有限，以及在沒有簽署合作長約、保證送貨量等情況下，遞送費用往往相對較高，或是服務費用不夠透明，加上難以讓使用者追蹤貨品遞送進度等問題，Lalamove顯得更容易使用。

Lalamove還可以做什麼？

Lalamove已經在台北、高雄、台南、台中等地區提供服務，除了南投、花東、離島地區外，多數地區都能以專件包車配送，除了提供便利的快遞服務，更保證貨品送往北部、中部或南部地點，都能在當日完成遞送，甚至也能提供急件訂單快遞服務，同地區最快可在1小時內送達指定地點。

另外，即便指定遞送不可擠壓的易碎貨品也不會額外加價，甚至指定廂型貨車以上服務類型時，還能指定協助搬運上下樓，以及預知等待時間等額外收費服務，對於需要低溫保存的貨品更提供冷凍或冷藏配送，而一般快遞業者可能就不會提供此類服務項目。

以近期中秋節檔期大量禮品遞送需求來看，有不少禮品是保存期限相對較短，更禁不起碰撞、擠壓的月餅及糕點，因此相當適合透過Lalamove服務協助遞送，尤其Lalamove也提供冷鏈、冷凍車型，最近流行的冰淇淋月餅、或是中秋烤肉所需的生鮮食材，也能藉由Lalamove完成客戶冷凍宅配或是生鮮宅配的需求，不僅能更彈性預約遞送需求，同時也能藉由Lalamove充裕的遞送人力，在指定時間內完成禮品遞送任務，並且確保禮品內容物不會在運送過程損壞，或是影響鮮度。

Lalamove app下載突破80萬次，標榜中秋檔期保證當日送達

小結

Lalamove服務其實並非為了取代一般物流，而是希望能達成相輔相成的效果，讓貨品遞送效率可以因應不同情況提升，同時也能減少貨品遞送難題。

因此在應用方面，Lalamove其實也希望能與既有物流業者相互搭配，讓貨品遞送可以更加靈活。例如業者可以依照不同貨品遞送需求，個別使用不同服務，讓快遞效率可以達到最高，甚至也能透過與Lalamove合作建立專屬車隊，藉此精簡快遞成本，並且讓專屬車隊司機可以優先接單服務。

此外，不同於一般物流多半以天為單位安排貨品遞送，Lalamove能以小時為單位安排取件配送，藉此解決貨品遞送量較大時，難以順利預約遞送人力，或是需要在短時間內送達的需求。除了能支援當前中秋節檔期的大量貨品遞送服務，Lalamove更能在多數情況下解決臨時送貨需求，成為中小企業背後的神隊友。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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