一周數位爆報／你會說「卸載」嗎？PS VR2恐變PS5魔王大禮包？蘋果9月出新品 有錢人手刀速買iPhone 14

8/22～8/28一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

麻煩度：★★★★★ 小編評語：別的App都可以關掉，LINE為什麼不能關啊…。

一名網友發現，最近LINE更新了「@all」功能，讓他直呼超煩。（圖／聯合新聞網）

期待度：★★★★★ 小編評語：只能高呼iPhone 14 Pro系列快點開賣，錢已經準備好惹（被打）。

蘋果秋季發表會將於9月8日凌晨一點登場，外界相當期待iPhone 14會有什麼新玩意。（翻攝自macrumors）

疏忽度：★★★★☆ 小編評語：不曉得大家充電習慣是什麼呢？會不會也一樣疏忽這些小細節。

錯誤的充電習慣，也讓你的電池一下就沒電了嗎？ 圖／ingimage

傻眼度：★★★★☆ 小編評語：有錢人的世界好難想像喔，特別版的定價我買不起（拭淚）。

俄羅斯豪奢手機品牌Caviar在iPhone 14未正式開賣前，直接在官網開賣特別版的iPhone 14 Pro系列，並掛保證可以「比世界上任何其他人之前獲得手機」。（翻攝自Caviar）

失望度：★★★★★ 小編評語：為什麼還不公布價錢啊啊啊，而且主機還漲價了...。

索尼新款VR頭戴裝置PlayStation VR2將於2023年登場。（翻攝自PlayStation粉絲團）

引戰度：★★★★★ 小編評語：我自己不會用到「卸載」二字，大家會怎麼說呢？

有網友提到「已經卸載兩次了」，該「卸載」用法引起網友論戰。（製圖／聯合新聞網）

好笑度：★★★★☆ 小編評語：吼~大手機要一手操作很難耶，還好有網友教這些方法很實用！

一名網友詢問拿大尺寸iPhone要如何單手快轉影片，引起不少人討論。（示意圖／ingimage）

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