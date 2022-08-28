一周數位爆報／你會說「卸載」嗎？PS VR2恐變PS5魔王大禮包？蘋果9月出新品 有錢人手刀速買iPhone 14

8/22～8/28一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）
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台灣不少人不管是在工作上或是連絡好友都是用LINE溝通，不知不覺就累積了幾十個群組，訊息轟炸的結果就是把群組通知關「靜音」，不過一名網友發現，最近LINE更新了一項功能讓他直呼超煩，也引起其他網友喊「（功能）要低調」、「一直被騷擾」。
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麻煩度：★★★★★
小編評語：別的App都可以關掉，LINE為什麼不能關啊…。
一名網友發現，最近LINE更新了「@all」功能，讓他直呼超煩。（圖／聯合新聞網）
蘋果（Apple）秋季發表會真的來了！將於台灣時間9月8日凌晨1點舉行，全球果粉都能透過
觀看新品。此次邀請函僅寫了「Far out.」，背景就像是宇宙銀河系組成的「蘋果星星」模樣，讓果粉聯想iPhone 14系列是否加入更強大的攝影功能。 直播 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★★
小編評語：只能高呼iPhone 14 Pro系列快點開賣，錢已經準備好惹（被打）。
蘋果秋季發表會將於9月8日凌晨一點登場，外界相當期待iPhone 14會有什麼新玩意。（翻攝自 macrumors）
智慧型手機最怕的就是電池很快沒電，因電池屬於消耗性組件，隨著使用時間影響到電池容量和效能，或是過度和極端使用的情況，就會導致電池加速老化，到底如何延長電池壽命，3C達人Tim哥表示「很多人會搞錯」，並且教日常使用5種秘招，讓電池維持良好狀態並延長使用時間。
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疏忽度：★★★★☆
小編評語：不曉得大家充電習慣是什麼呢？會不會也一樣疏忽這些小細節。
錯誤的充電習慣，也讓你的電池一下就沒電了嗎？ 圖／ingimage
蘋果秋季發表會將在台灣時間9月8日凌晨1點登場，倒數不到14天，富豪貴婦們似乎也等不及新品模樣了！國外一家奢侈品牌直接開放iPhone 14 Pro特別版預購，也間接證實iPhone 14 Pro的正面外觀模樣。
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傻眼度：★★★★☆
小編評語：有錢人的世界好難想像喔，特別版的定價我買不起（拭淚）。
俄羅斯豪奢手機品牌Caviar在iPhone 14未正式開賣前，直接在官網開賣特別版的iPhone 14 Pro系列，並掛保證可以「比世界上任何其他人之前獲得手機」。（翻攝自Caviar）
索尼（Sony）的新款VR頭戴裝置PlayStation VR2（PS VR2）相關資訊一直保持在神祕狀態，只能透過官方擠牙膏式慢慢曝光新資訊。昨（23）日官方粉絲團揭曉PS VR2將在2023年初上市，引起索粉嗨翻，不過也擔心再引起「PS5主機綁綁樂」。
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失望度：★★★★★
小編評語：為什麼還不公布價錢啊啊啊，而且主機還漲價了...。
索尼新款VR頭戴裝置PlayStation VR2將於2023年登場。（翻攝自PlayStation粉絲團）
兩岸日常習慣用語差異常引發誤會和爭議，加上抖音等中國大陸App來襲，部分年輕人可能因此習慣對岸的用詞。一名網友抱怨IG（Instageam）限時動態的字體怪怪的，並提及「已經卸載兩次了」引起網友砲轟，台灣沒有「卸載」這詞。
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引戰度：★★★★★
小編評語：我自己不會用到「卸載」二字，大家會怎麼說呢？
有網友提到「已經卸載兩次了」，該「卸載」用法引起網友論戰。（製圖／聯合新聞網）
隨著智慧型手機愈做愈大，連蘋果（Apple）的iPhone 14都取消mini系列改成iPhone 14 Max，想要「單手操作」似乎不是一件簡單之事。一名網友詢問用iPhone要如何使用單手影片快轉，卻被其他網友歪樓懷疑是不是要「做壞事」。
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好笑度：★★★★☆
小編評語：吼~大手機要一手操作很難耶，還好有網友教這些方法很實用！
一名網友詢問拿大尺寸iPhone要如何單手快轉影片，引起不少人討論。（示意圖／ingimage）
沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
2022-08-28 15:00
T-Mobile稍早與SpaceX旗下衛星聯網服務Starlink宣佈合作，透過衛星聯網服務補強現行電信通訊盲區，進而「暗示」蘋果接下來將推出的iPhone 14將支援連接衛星訊號上網之後，電信、媒體及金融夥伴研究公司 (Telecom, Media and Finance Associates)總裁Tim Farrar更透露，蘋果可能與美國衛星通訊業者Globalstar合作，打造適用於iPhone機種使用的衛星聯網服務。
2022-08-28 07:48
搜尋⋯⋯嗶，電獺⋯嗶，少女⋯嗶、嗶、嗶
Google作為全球最受歡迎搜尋引擎，據說每秒鐘有超過7萬筆搜尋，每小時則有2億多筆，因此說它最熟悉大家的喜好也不為過，畢竟我們每天好奇什麼，都偷偷被Go
2022-08-27 20:51
日前三星否認將終止Exynos處理器業務發展的消息，但透露將進行業務重組，稍早更說明將持續與AMD合作，意味未來將持續把Radeon顯示技術應用在Exynos處理器，藉此提升行動運算顯示效能。
2022-08-28 07:43
美國Apple公司去年同意支付9,500萬美元（28億7千8百萬元新台幣），以解決與AppleCare有關的訴訟。該訴訟指控蘋果公司在需要AppleCare維修時，向客戶提供翻新的替代設備而不是全新設
2022-08-27 20:11
在稍早線上發表聲明裡，美國電信業者T-Mobile宣佈與SpaceX旗下衛星聯網服務Starlink合作，未來將藉由衛星聯網方式擴大T-Mobile通訊服務覆蓋範圍。
2022-08-27 07:31
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