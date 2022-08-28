三星強調Exynos處理器業務重整 不影響與AMD合作Radeon顯示技術
日前三星否認將終止Exynos處理器業務發展的消息，但透露將進行業務重組，稍早更說明將持續與AMD合作，意味未來將持續把Radeon顯示技術應用在Exynos處理器，藉此提升行動運算顯示效能。
依照三星負責GPU項目研發的副總裁朴丞范 (Sungboem Park音譯)表示，目前多數行動裝置使用處理器的GPU技術發展，相比PC約落後5年左右，藉由與AMD合作將能讓Exynos處理器的GPU顯示效能大幅提升。
不過，三星先前與AMD首波合作用於Exynos 2200處理器的Xclipse 920 GPU，雖然本身採用AMD RDNA 2顯示架構設計，並且對應6組運算單元與512組流處理器，但整體效能表現並不突出，甚至因為熱功耗表現問題導致過熱。
而三星傳出將重整Exynos處理器業務，或許將大幅改善處理器設計問題，其中與AMD的合作或許將會考慮直接採用下一代RDNA 3顯示架構，並且讓顯示效能可提升50%，同時將對應8組運算單元與512組流處理器，或許會以Xclipse 930 GPU為稱。
此外，三星接下來也與Qualcomm簽署合作，將專利授權時間延長至2030年，同時更預期會載明年初推出的新款Galaxy S23系列旗艦手機增加使用Qualcomm處理器比重。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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