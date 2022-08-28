Meta證實負責帶領Horizon平台業務發展的高層將離開
在Meta執行長Mark Zuckberg透露將於10月揭曉新款虛擬實境頭戴裝置後，Meta卻證實負責Horizon平台的虛擬實境軟體部門副總裁Vivek Sharma將離開消息。
Vivek Sharma過去6年曾在Facebook時期擔任市場及遊戲業務部門主管，後續則是轉入元宇宙業務部門，推動包含Horizon Worlds等虛擬實境社群互動平台，另外也負責包含針對線上協同作業需求打造的Horizon Workrooms，以及與實體活動結合的Horizon Venues服務。
Meta發言人並未透露Vivek Sharma離開原因，但說明目前Horizon產品組合已經有充足團隊成員負責運作，並且將持續推動元宇宙應用發展。
而在Vivek Sharma離開之後，Horizon團隊將直接向目前負責元宇宙業務的Meta副總裁Vishal Shah彙報。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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