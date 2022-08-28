蘋果iPhone真的能衛星通訊？曝業者先提供這功能

T-Mobile稍早與SpaceX旗下衛星聯網服務Starlink宣佈合作，透過衛星聯網服務補強現行電信通訊盲區，進而「暗示」蘋果接下來將推出的iPhone 14將支援連接衛星訊號上網之後，電信、媒體及金融夥伴研究公司 (Telecom, Media and Finance Associates)總裁Tim Farrar更透露，蘋果可能與美國衛星通訊業者Globalstar合作，打造適用於iPhone機種使用的衛星聯網服務。

在今年2月時，Globalstar已經採購17顆衛星，藉此擴大其衛星聯網服務規模，同時也傳出可能與蘋果等潛在客戶合作。

而蘋果稍早公佈以「Far out.」為主題的秋季新品發表活動時間後，不少看法猜測蘋果將在iPhone 14系列加入天體拍攝等功能，但更多人傾向認為蘋果將會在iPhone 14系列增加衛星聯網服務功能。

Tim Farrar認為，蘋果初期與Globalstar的合作，可能儘先提供免費雙向簡訊傳輸，以及對應現有衛星通訊連接服務，而不會像T-Mobile銜接Starlink衛星聯網服務，是藉由中頻段擴展連接資源。

若蘋果確定在iPhone 14系列加入衛星聯網功能，顯然也會帶動更多手機業者加入支援此類服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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