「整新設備≠全新」AppleCare集體訴訟落幕 蘋果要付28億和解賠償金
美國Apple公司去年同意支付9,500萬美元（28億7千8百萬元新台幣），以解決與AppleCare+有關的訴訟。該訴訟指控蘋果公司在需要AppleCare維修時，向客戶提供翻新的替代設備而不是全新設備，從而違反了美國法律和法規。
AppleCare+整新設備集體訴訟
該案件的律師事務所早在1月就開始收集受影響客戶的訊息，和解金額在4月得到最終批准。現在一切就緒，蘋果公司準備開始發送付款，而那些期待得到賠償金的客戶也開始收到電子郵件。
處理此案的律師事務所Hagans Berman週四開始向集體訴訟的成員發送電子郵件，2022年8月30日之前將發送付款通知郵件，讓集體成員以電子方式申請付款，蘋果公司開始為其9,500萬美元的集體訴訟案支付款項。
有資格獲得付款的客戶將在8月30日之前收到一封電子郵件，他們必須在2022年11月28日之前回覆該電子郵件以獲得他們的款項。該訴訟適用於2012年7月20日至2021年9月30日期間為iPhone或iPad購買AppleCare保固計劃或AppleCare+的客戶，以及收到翻新替換設備的客戶。
蘋果公司的維修條款和條件一直明確規定，該公司在維修或更換設備時，可以使用「性能和可靠性相當於新的或翻新的部件或產品」，但該訴訟稱，翻新設備「在性能和可靠性方面不等同於新的」。該訴訟為購買了AppleCare或AppleCare+保險的iPhone、iPad 和 iPod用戶尋求賠償，他們對收到劣質的翻新設備，而不是工作像新的一樣的設備感到不滿意。
雖然蘋果公司支付了9,500萬美元來解決該訴訟，但它不承認有任何不當行為，並否認翻新設備比新設備差。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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