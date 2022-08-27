T-Mobile合作SpaceX擴大Starlink服務 iPhone 14將支援衛星聯網功能？

在稍早線上發表聲明裡，美國電信業者T-Mobile宣佈與SpaceX旗下衛星聯網服務Starlink合作，未來將藉由衛星聯網方式擴大T-Mobile通訊服務覆蓋範圍。

除了將以現行衛星聯網資源擴大T-Mobile現行服務頻寬，Starlink計畫於明年發射的新一波低軌道衛星中，更準備嵌入T-Mobile對應中頻段PCS頻譜 (1900MHz規格)訊號發射與接收功能，讓位於地面上的智慧型手機可以直接透過衛星通訊。

同時，T-Mobile更透露此項服務將不會額外收費，更不會因此調漲既有資費方案價格，意味將可讓使用者直接透過衛星聯網方式無障礙地進行通話、傳遞簡訊，或是使用上網服務。

至於在網路傳輸頻寬部分，Starlink先前已經可以對應傳遞貼近4G或5G網路傳輸速率表現，而這部份自然還是會看當前使用人數情況而定，因此可能要看接下來T-Mobile與SpaceX雙方合作模式，藉此讓Starlink衛星聯網服務擴大，以利支撐T-Mobile目前與原本Sprint服務合併後的使用人口連接需求。

而這樣的發展，似乎也呼應蘋果稍早確定以「Far Out」為主題的秋季發表活動即將公佈內容，亦即可能讓新款iPhone 14可以對應衛星聯網功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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