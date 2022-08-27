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Tesla公布自主研發人工智慧晶片D1的超級電腦「道場」細節

聯合新聞網／ 楊又肇

先前透露其自建超級電腦算力規模已經擠入全球第7位，Tesla在Hot Chips 34高效能運算年度技術大會上公佈更多關於加入自主研發人工智慧晶片D1的超級電腦「道場」 (Dojo)更多細節。

其中，「道場」採用高度客製化設計，在System-On-Wafer設計方案之下，以每25組內核 (die)搭配一組D1晶片，並且連接40組I/O控制內核，而這25組內核則以15kW功率運作。

至於以25組內核等元件構成的訓練Tile，則可在BF16浮點運算格式下發揮9 PFLOPS算力表現，並且對應11GB的ECC靜態隨機存取記憶體傳輸量，以及36GB/s的資料傳輸頻寬。此外，每組訓練Tile更能以模組化形式擴展，彼此之間則可透過9TB/s傳輸速率進行溝通。

而以PCIe介面卡形式打造的V1 Dojo處理器，則是配置32GB HBM高頻寬記憶體，可透過TTP (Tesla傳輸協議)介面對應900GB/s傳輸效率，配合乙太網路傳遞則可對應50GB/s傳輸效率，至於透過PCIe 4.0連接介面則對應32GB/s傳輸效率。

至於超級電腦「道場」則是透過5組V1 Dojo處理器構成，總計對應160GB記憶體，同時可對應80組PCIe 4.0通道連接，同時也能持續透過網路方式串接擴大運算規模。

依照Tesla說明，超級電腦「道場」除了可用於車輛系統上的電腦視覺訓練，更可應用在其人形機器人學習訓練需求，藉此擴大自動化應用發展規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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