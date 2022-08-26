DJI推出「天生會飛」的AVATA無人機 主打沉浸式的飛行體驗
此次以「天生會飛」為主題的新品，DJI正式宣佈推出名為「AVATA」的新款無人機，主打沉浸式的飛行體驗，並且標榜能直接以體感方式操作。
以「AVATA」的產品設計來看，顯然是針對競速飛行需求打造，並且標榜能以更小身形穿梭飛行，更藉由嵌入式防護罩避免碰撞，造成旋翼受損，同時本身也能對應4K畫質影片穩定拍攝，以及低延遲影像傳輸。
而配合飛行眼鏡與穿越搖桿，即可透過手持轉動即可透過體感方式直覺操作「AVATA」，並且配合飛行眼鏡感受「AVATA」所及「視線」範圍，藉此帶來更沉浸的飛行體驗。
至於「AVATA」本身搭載對應f/2.8光圈、1/1.17吋感光元件，並且可記錄4K 60fps規格影片的155度超廣角鏡頭，同時能以電子穩定方式確保影片清晰，至於色彩表現部分則可透過D-Cinelike模式對應更廣闊的色調表現。
由於機身採小巧設計，加上嵌入式防護罩避免碰撞，或是掉落時造成旋翼損壞，因此讓「AVATA」更容易攜帶使用，並且不用擔心在使用過程中發生意外，即便機身反轉掉落至地面，亦可透過「反烏龜」模式順利翻轉機身，並且繼續歸位飛行。
另外，「AVATA」更搭載下視雙目視覺與ToF紅外線感測系統，藉此感應機身下方障礙物，並能實現低空飛行或室內飛行，同時也一樣具備安全護航、一鍵急停，以及低電量或失去控制時的自動返航功能。
影像傳輸距離則最遠能在10公里範圍傳輸1080P解析度、100fps規格的H.265編碼影片，同時最高影像傳輸率可達50Mbps，最低延遲為30毫秒。
「AVATA」將以新台幣33380元起跳價格銷售，並且提供智選套裝、進階套裝兩種版本，至於不包含飛行眼鏡與穿越搖桿配件的「AVATA」單機，建議售價則是新台幣15890元，將從即日起。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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