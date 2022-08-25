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直男的快樂很簡單！她一眼瞄到哥哥的電腦桌布…真的無言了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享哥哥的電腦桌布經過特殊設計，讓她看了直呼無言。 示意圖／ingimage
一名女網友分享哥哥的電腦桌布經過特殊設計，讓她看了直呼無言。 示意圖／ingimage

手機、電腦等3C產品已成為現代人的必需品，常言道從一個人的居家擺設可以看出一個人的性格，就連「電腦桌布」也能看出端倪。一名女網友就在網上分享她偷看到哥哥的電腦桌布，意外發現哥哥的電腦桌布「不是普通的厲害」，讓她不禁納悶「這就是直男的快樂？」

原PO透過Dcard以「我哥的電腦桌面」為題發文，某天她意外被哥哥的電腦桌布吸引，仔細一看電腦桌布背景全黑，但有白色線條勾勒出書架、電腦桌椅的形狀，整體畫面乍看之下像極了「哥哥的房間」。

「書架」上可見擺放各種需要用到的應用程式捷徑，且原PO哥哥還在「電腦桌」上設計了「一台電腦」放在書桌正中央，最重要的「User（使用者）」則坐在電腦椅上，腳邊還設置了「資源回收桶」，讓原PO一看哭笑不得，坦言自己真的很無言，「難道這就是直男的快樂？」

一名女網友分享哥哥的電腦桌布經過特殊設計，讓她看了直呼無言。 圖擷自Dcard
一名女網友分享哥哥的電腦桌布經過特殊設計，讓她看了直呼無言。 圖擷自Dcard

一名女網友分享哥哥的電腦桌布經過特殊設計，讓她看了直呼無言。 圖擷自Dcard
一名女網友分享哥哥的電腦桌布經過特殊設計，讓她看了直呼無言。 圖擷自Dcard

哥哥的「奇葩空間」曝光後，引起許多網友討論，大家都被哥哥的異想世界逗樂了，「幻想自己房間很整齊的人」、「天啊，這樣好棒喔！」、「學到了，明天來畫桌布」、「好可愛！哥哥給收嗎？哈哈哈哈」，其中還有網友認真提供排版方式，只要按滑鼠右鍵，選擇排序方式，將其更改為「名稱」設定，即可依照自己的需求排版。

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