華為MateBook系列筆電價格曝光 實現「超級終端」功能

華為今日在台宣布引進三款搭載Intel第12代Core系列處理器、符合Intel EVO設計認證，並且搭載華為超級終端技術的MateBook系列筆電。

此次進台灣機種，分別包含定位旗艦的新款MateBook X Pro，以及搭載16吋螢幕設計的MateBook D16，另外也推出著重行動運算體驗的MateBook D14。三款筆電均搭載微軟Windows 11作業系統，並且提供首購優惠最高回饋新台幣5000元，額外再送Microsoft 365訂閱方案。

建議售價方面，MateBook X Pro建議售價為新台幣54990元、MateBook D16建議售價為新台幣30990元，而MateBook D14建議售價則是新台幣28990元，三款筆電都從即日起於各指定通路正式上市。

其中，MateBook Pro X以鋁合金CNC打造機身，重量為1.38公斤，搭載解析度達3120 x 2080、3:2顯示比例的3.1K原色觸控窄邊框螢幕，並且搭載隱藏式視訊鏡頭，更支援「多屏同色」技術，可在配合使用特定華為筆電、平板與手機時，可呈現相同的色彩，同時也能自行手動切換90Hz或60Hz畫面更新率。

此外，搭配平板與HUAWEI M-Pencil手寫筆，即可將平板與觸控筆當作MateBook Pro X的延伸繪圖板使用。

MateBook Pro X採用Core i7-1260P處理器，搭載16GB DDR5記憶體與1TB PCIe SSD容量，並且可啟用30W高效能運算模式，本身則搭載60Wh電池與第二代65W迷你充電器，內建四組USB Type-C中有兩組同時對應Thunderbolt 4規格。

而MateBook D16則採用15.6吋、16:10顯示比例的FullHD解析度螢幕，機身採金屬材質打造，重量為1.7公斤，內建Core i5-12500H處理器、16GB記憶體與512GB PCIe SSD容量，同樣隨附65W迷你充電器。

至於MateBook D14則採解析度為Full HD的14吋IPS螢幕，機身重量為1.38公斤，轉軸可上掀至近180度開角，內建Core i5-1240P處理器、16GB記憶體與512GB PCIe SSD儲存容量，電池為容量56Wh，同樣搭配65W迷你充電器。

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，未來華為將持續以「超級終端」為消費者帶來智慧辦公新體驗，更說明華為筆電在全球多個市場皆有突破性銷售佳績。以台灣市場來說，2022年H1的銷售，相較去年同期便增長了133%，期望未來可讓更多台灣消費者享受華為產品帶來的極致智慧生活體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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