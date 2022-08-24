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美國視訊電子標準協會提出可將顯示器動態模糊分級的ClearMR標章計畫

聯合新聞網／ 楊又肇

美國視訊電子標準協會 (VESA)宣佈推出全新ClearMR相容測試規格，將可針對數位顯示器的動態模糊分級提供全新品質指標，同時也將提供標章作為識別。

ClearMR相容測試規格將適用於現有LCD、OLED面板、電視螢幕、桌上型顯示器與嵌入式螢幕，讓消費者能更清楚分辨各類螢幕動態模糊分級。

ClearMR標準中定義的全新指標動態清晰比 (CMR)，會依據清晰像素與模糊像素的比率提供一個明確數值，讓消費者容易比較經VESA認證的ClearMR顯示器的動態模糊量。以CMR取代動態畫面反應時間 (MPRT)與其他模糊表徵的方法，是因為其他指標無法準確地反映出模糊的本質。

現行如MPRT的方法無法準確反映出模糊的本質，因為僅基於時間的指標不能解釋像是過度過衝 (excessive overshoot)與下衝 (undershoot)等影像增強和模糊減緩技術，而這會導致假影或失真，對影像品質帶來負面影響。VESA的ClearMR標準與標章計畫在測試期間限制使用這些增強技術，讓消費者能夠公平比較各種經VESA認證的ClearMR顯示器產品的動態模糊品質。

VESA認證的ClearMR標章含括多種效能層級，從ClearMR 3000到最高的ClearMR 9000，每一種級別都會根據清晰像素對模糊像素的比率，以百分比表示動態模糊的效能範圍。

例如，ClearMR 7000的CMR範圍定義是清晰像素為模糊像素的65至75倍 (6500%至7500%)。每個層級在清晰度都提供視覺上得以辨識的變化，而越高的CMR數值表示越高的影像品質與更少的模糊畫面。

ClearMR認證的產品測試會透過高速數位相機進行，當螢幕從某個影格變成另一個影格時，相機會拍攝在螢幕上移動的測試圖形，並且配合像是色度計等亮度測量裝置，用於驗證圖形的亮度。至於拍攝到的圖片則會被編譯歸檔，並且進行分析，以便提供可重覆且客觀的CMR數值。

產品完成暖機後，會在室溫下以預設的開機組態，並且在最大畫面更新率下的原生螢幕解析度進行測試。為了公平起見，避免對沒有運用那些降低模糊方式的產品進行不平等的比較，測試期間背光頻閃功能將會關閉，而產品測試時也會針對過衝與下衝情況加以限制，讓整體視覺效能不會因此受損，以便達成特定的數值目標。

未來ClearMR規格與標章計畫也能用於支援高動態範圍 (HDR)的螢幕產品量測。不過，目前支援此規格的受測產品必須在標準動態範圍 (SDR)模式下進行才能取得認證，因此美國視訊電子標準協會目前正著手對ClearMR進行更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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