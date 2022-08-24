增加收益 Apple傳明年將在Apple Maps蘋果地圖加入廣告

《彭博社》科技記者 Mark Gurman 在訂閱者版本的 Power On 透露 Apple 蘋果公司計劃自明年（即 2023 年）起將在 iPhone 的 Apple Maps 蘋果地圖顯示搜尋廣告。

《MacRumors》報導，Mark Gurman 表示 Apple Maps 蘋果地圖的搜尋廣告已經在開發中，預計會在 2023 年的某個時候發布。

據報導，Apple Maps 頻果地圖的廣告不會像是我們網站上看到的傳統橫幅廣告，而是付費搜尋結果。舉例來說，當我們搜尋「漢堡」或「薯條」時，速食連鎖店可以付費的蘋果公司，讓連鎖店顯示在搜尋結果的前幾名。這種付費顯示在搜尋結果排行的方式早就見怪不怪，Google Maps、Waze 和 Yelp 等地圖也都有類似的方式。

這顯示方式就像是 Apple 蘋果在 App Store 的搜尋廣告，開發者可以付費買關鍵字，推廣他們的 App。蘋果還計劃在 App Store 的「Today 今日」功能和「為你推薦」內容展示廣告，並將在 Apple News 蘋果新聞和股票 App 加入橫幅廣告。

據 Mark Gurman 透露，Apple 蘋果公司的動作是為了拓展廣告業務，目前蘋果廣告部門每年創造約 40 億美元的收入，蘋果公司希望透過種種改變，讓廣告部的收益提升到每年至少 100 億美元。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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