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想移民到火星？英國亮相「火星原型棲息地」 惡劣環境下居住也OK

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Newatlas
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人類想要在火星生存，是許多太空科技科學家的夢想，但是想達到這項目標必須要有水、食物和居住的場所，專門設計極地基地的 Hugh Broughton 建築師事務所利用在惡劣環境設計庇護所的知識，打造火星居住所的建築設計。

火星房屋早在 2020 年於英國布里斯托爾亮相，外型由藝術家 Ella Good 和 Nicki Kent 設計，參與的還有 Hugh Broughton 建築師事務所、設計師 Pearce+、Lucy Berthoud 教授、Robert Myhill 博士和布里斯托大學的 James Norman 教授。這棟房屋不僅是公共藝術，也是科學研究的一環。

這座房屋分為上、下兩層，下層房屋原型是海運貨櫃，面積為 53 平方公尺（570平方英尺），貨櫃的牆壁需要填充土壤並埋在火星的土裡隔熱，上層則是以加壓充氣鍍金鋁箔製成，而且屋頂會裝上太陽能板供電。整體來說，這棟房屋採輕量化設計，同時還必須承受火星惡劣環境的挑戰。

圖片及資料來源：Newatlas
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簡單的火星房屋裡，有臥室、淋浴間、廁所之外，還有被植物圍繞的客廳，能幫助放鬆並提供蔬菜植物，以及一個具有生命支援系統的環境控制室。

這棟火星房屋不只人住的地方，在志工的投入下，火星房屋的傢俱、衣服、牙刷、壁紙…等也有各自的想法。但重點是，需要容易維修、多功能性和製造零廢物的物品儲藏區。

外媒報導指出，這是第一個獲得建築執造火星房屋，基本上的設計是參考地球極端嚴苛條件的環境進行開發設計，同時還要考量建築時的工班人數、後勤補給和環境挑戰等因素。

圖片及資料來源：Newatlas
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就目前消息，火屋房屋的原型預計將在 8月31日正式向民眾開放（直至 10 月 30 日），同時這也將是第一棟獲得綠巨人的火星房屋和使用者。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

火星 建築

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