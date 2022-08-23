觀點／全新Gogoro Delight車款攻女性市場 找到「擴大市場密碼」？

前陣子實際體驗針對女性用車需求量身打造的Gogoro Delight之後，筆者此次以「針對女性設計」的理念為出發，再來探討Gogoro這次推出車款背後潛藏的想法。

Gogoro第一款針對女性從頭到尾量身打造的車款

雖然Gogoro過去就曾針對女性用戶推出Gogoro 2 Delight車款，但當時主要是以暢銷車款Gogoro 2為基礎，透過換上更粉嫩顏色、降低車高、採用小尺寸輪胎，並且加上省力駐車架等設計，讓女性車主在實際使用可以更加輕鬆。

▲與過往針對女性用戶打造車款的Gogoro Delight，一樣在車高、省力中柱等設計進行調整

不過，Gogoro內部團隊顯然認為這樣的做法，實際上還是不夠。畢竟Gogoro 2 Delight整體設計，終究只是以Gogoro 2車款為基礎，並且針對刻板印象中的女性需求做「零件」上的調整，似乎並未改善更多女性用戶在使用二輪車輛時的「需求」。

因此在今年推出的全新Gogoro Delight車款，Gogoro不僅強調由清一色的女性團隊成員討論設計，並且以實際車輛使用經驗打造，分別在「輕巧感」、「儀式感」與「安全感」三大訴求，滿足女性在騎乘時的使用需求。

其中最明顯的是針對女性用戶在停車等情況下，需要透過手動牽引車輛時，往往相對男性用戶會較難使力的問題，額外增加長按左方向鍵即可緩速前進的輔助功能，搭配過往系列車款增加的慢速倒車按鍵功能，減少女性用戶在需要移車時的困擾，避免在停好車之前，就已經因為汗流浹背，還影響臉上妝容，或是發生倒車等危險狀況。

▲許多男性用戶可能較難體會，增加省力牽車模式與倒車輔助模式，對於女性用戶而言是多麼方便

而在車輛設計中，除了一樣透過降低車高、採用小尺寸輪胎，並且加入省力駐車架等設計，讓女性用戶可以更容易操作車輛，全新Gogoro Delight更額外採用平整的坐墊設計，讓穿著裙裝的女性用戶更方便乘坐，並且能在停等紅綠燈過程讓雙腳平穩踩踏在地面上。

此外，Gogoro女性團隊也強調此次在全新Gogoro Delight讓男性用戶難以理解的設計—AIRCUSH緩衝飾板。

▲此次被Gogoro女性設計團隊笑稱設計背後是女性用戶「跪」出貢獻的AIRCUSH緩衝飾板，在緊急煞車時，可以透過軟墊材質緩和衝擊力道，避免膝蓋受傷

其背後設計原因，其實與眾多女性用戶在使用傳統車輛時，多半因為身高與車高、坐墊等設計有明顯差距，除了在停等紅綠燈等臨停狀況下需要額外墊腳維持平穩，或是因為穿著合身窄裙，僅能坐在椅墊前側位置，在諸多突發狀況下煞車時，多半都會造成膝蓋直接撞擊前方斜板，因此Gogoro女性設計團隊笑稱AIRCUSH緩衝飾板的設計，背後都是女性用戶「跪」出貢獻。

在呼應「儀式感」的設計中，則是針對許多二輪車輛長年在外使用，加上台灣氣候多雨、潮溼等情況，車廂往往會因為用過後的潮溼雨衣、手套，或是放置安全帽時，可能因為汗水等因素，導致悶熱車廂內部產生異臭，因此這次不僅在車握把採用抗菌材質，車廂內部也加入抗菌塗層，甚至可以額外加裝UV光觸媒抑菌抗臭循環機，讓車廂內維持乾淨。

加上此次增加香氛組的設計，更可降低車廂內部異味，甚至也能依照個人喜好更換不同香味，避免車廂內產生異臭影響心情。而其他便利性的設計，則包含加入不使用時可收納的杯架，以及更方便在夜間檢視車廂內部的U型照明燈，甚至可以透過延時關閉出燈，將車輛所有燈具點亮的設計，讓女性用戶在幽暗巷間停車離開時，可以透過足夠照明在心情上感到安全。

▲可收合杯架的設計，其實看法相當兩極，有些人認為可以收合相當便利，但也有人認為這樣的設計反而讓可放置飲料、物品受限

▲此次設計中評價也相當高的車廂內部U型照明燈，方便在幽暗環境尋找車廂內物品

雖說是針對女性訴求打造，但是在整體動力設計上卻未因此被忽略，一樣採用Gogoro車系配置的G2.2L鋁合金水冷永磁同步馬達，搭配FloDrive皮帶驅動系統，可在3,000轉達成7kW (9.38馬力)功率輸出動力，加上電動車動力直出表現，甚至同樣可開啟方格旗模式改變動力曲線，甚至也能符合女性用戶的另一半、家庭成員使用需求。

▲Gogoro Delight的動力並未因為傾向女性用戶需求而被犧牲，一樣對應可在3,000轉對應7kW (9.38馬力)功率輸出動力

另一方面，全新Gogoro Delight採用配色分別為「璨光藍」、「裸光金」、「琉光綠」、「凝光白」四款配色，並且在Basic車款提供「柔霧白」單一配色的設計，其實也未像其他車廠刻意採用刻板印象中的女性偏好配色，反而更貼近中性色彩，因此即便是另一半、家庭成員使用也不會覺得尷尬。

為什麼要針對女性市場打造車輛？

台灣被稱為「機車王國」，原因在於機車一直是多數人主要代步工具，但多數車款設計都是基於男性需求、喜好打造，例如更著重賽車元素，或是強調更高動力等設計，甚至是以絕大多數男性使用習慣為主的情境打造車款。

但實際上，在台灣眾多機車使用人數中，女性就佔約45.8%，其中不少比重是因為女學生上學通勤需求，或是女性上班族工作使用，甚至有更多情況是因為家中男主人將汽車開出門，家裡沒有第二台汽車，導致女主人只能騎車上班。

雖然許多車廠過去都曾推出「適合女性」的車款，多數設計卻幾乎聚焦在外觀，例如加上粉系、閃亮亮等色彩設計，或是與著名的可愛角色授權合作，更可能進一步犧牲動力等表現，認為符合女性用戶「可能」不需要太高動力輸出表現等刻板印象，就連Gogoro過去也曾以粉系、亮面色澤等印象打造Gogoro 2 Delight，雖然調整車高及增加省力駐車架，但仍還有空間可以針對女性使用需求提供更多貼心細節。

▲此次推出的「璨光藍」、「裸光金」、「琉光綠」、「凝光白」四款配色，並未像傳統車廠以「粉嫩」、「亮片」等刻板印象元素打造車身外觀，因此即便是女性用戶的另一半使用也不尷尬

因此，藉由全員均為女性的設計團隊深入討論，透過彼此交換使用車輛時的「心得」，不僅讓Gogoro Delight成為Gogoro第一款針對女性用戶需求打造的車款，未來更規劃讓此車款能以獨立產品線持續發展，使旗下車款能更明確地鎖定不同用戶市場，甚至在女性用戶市場挖掘更大的潛在發展機會。

▲Gogoro Delight全數由Gogoro內部女性成員組成設計團隊，透過自身使用經驗打造而成

而從Gogoro Delight依然保留充足的動力輸出，甚至也成為Gogoro第二款採用SSmartCore智駕電控系統的車款，可透過軟體方式定義實現與Gogoro SuperSport ACE相同的TCS循跡控制與定速巡航功能，甚至此次率先導入同樣以軟體定義實現的牽引輔助功能。

▲同樣採用SSmartCore智駕電控系統，因此未來依然可以透過軟體定義方式「升級」更多應用功能，甚至此次率先推出的省力牽車模式，就是透過軟體定義方式實現

在未來產品發展中，Gogoro透露將逐漸調整原本以數字區隔產品定位的做法，接下來會以更明確的名稱，例如Gogoro SuperSport ACE、Gogoro Delight，讓消費市場更容易明白車款適用族群，同時也能更專注在不同市場需求的細節發展。

至於VIVA系列車款則會聚焦更大眾的使用需求，因此會以輕巧使用的VIVA、更適合家庭使用的VIVA XL，以及鎖定多元使用需求的VIVA MIX作為定位區隔。

市面上針對女性設計產品的思維

如同車廠針對女性用戶打造車款的想法，筆者過去也曾接觸許多標榜針對女性用戶打造的3C產品，而其中多數其實都還是以「可愛」、「粉系」、「品牌合作」等元素打造，確實也有不少設計會與時尚元素結合，只是針對女性實際使用需求的設計卻相對不多。

但確實也有不少產品設計能滿足女性用戶真正使用需求，例如小米針對女性使用需求打造的小米Civi系列手機，不僅像過往美圖手機將主軸放在高質感的自拍及人像拍攝表現，更未犧牲手機效能、電池與螢幕顯示表現，就連手機重量也因應女性長時間使用需求變得更輕盈、更合手，同時質感設計也採用低調奢華色調，而非一昧採用刻板的粉系色彩。

而像三星從2020年開始推出的直向改變機身大小的螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip，至今也已經推出第三款以Galaxy Z Flip 4為稱的機種，雖然在產品定位以鎖定女性為主，但在外觀設計並未採用極為粉嫩的色彩表現，硬體同樣採用Qualcomm目前最高效能表現的Snapdragon 8+ Gen 1處理器，因此也吸引不少男性用戶使用，不過在配件設計則是更顯活潑，顯示三星期望藉由更具彈性的產品設計思維，藉此吸引更多用戶市場支持。

▲三星針對女性用戶打造的Galaxy Z Flip系列手機，外觀並未特別採用偏向女性的風格，而是採用能同時吸引更多潛在用戶的設計

這些設計，整體想法其實與Gogoro相似，雖然藉由產品定位劃分深入不同市場使用需求，但卻又能深入擴展不同市場用戶，並未讓產品定位受限，進而吸引更多用戶族群。

總結

全新Gogoro Delight強調是由全員均為女性的設計團隊操刀，並且以自身使用經驗打造車款，在許多細節確實能符合女性用戶使用需求，但在部分設計確實也有不足之處，例如可收合杯架的設計便引起正反兩極議論。

不過，從定調以女性用戶為主的車款設計來看，實際上已經有不少細節都能滿足女性用戶需求，例如更容易操控、駐車的車身設計與輔助牽引功能，以及維持車廂乾淨、避免異臭，加上延時照明帶來的安心感，都是能讓人感到便利、實用的設計。

而從目前車款發展規劃來看，Gogoro Delight將不會只是第一款針對女性用戶打造車款，未來預期還會透過韌體更新、後續車款設計增加更多適合女性使用功能與細節，並且讓Gogoro能以此挖掘更大的女性用戶市場發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦