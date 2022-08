Tesla自傲自主研發的超級電腦 GPU算力已達「全球第7」

Tesla工程經理Tim Zaman稍早透露,Tesal藉由NVIDIA A100 GPU打造,並且加入自主研發人工智慧晶片D1的超級電腦「道場」 (Dojo),目前已經升級採用7360組 A100 GPU,並且搭配80GB HBM 2高密度記憶體,相比去年公佈版本增加28%,同時以GPU算力表現來看,已經全球超級電腦排名第7位。

不過,Tim Zaman並未透露升級後的超級電腦具體算力表現,但如果以美國國家能源研究科學計算中心NERSC (National Energy Research Scientific Computing Center)所使用超級電腦「Perlmutter」,在使用6144組A100 GPU的算力表現可達70.87 Petaflops,Tesla的新款超級電腦算力顯然會更高。

而若配合Tesla自行研發的人工智慧晶片D1,或許將能大幅協助Tesla車款進行更準確的自動駕駛輔助系統運作。

Tesla is sponsoring the @MLSysConf, come visit our booth for opportunities on the AI team and see our hardware.

We have recently upgraded our GPU supercomputer (photo) to 7360 A-100(80GB) GPUs, making it Top-7 by gpu-count. Reach out to build #1: https://t.co/mPiOOb8CJg pic.twitter.com/VN5orhbtLy