Tesla自傲自主研發的超級電腦 GPU算力已達「全球第7」

Tesla工程經理Tim Zaman稍早透露，Tesal藉由NVIDIA A100 GPU打造，並且加入自主研發人工智慧晶片D1的超級電腦「道場」 (Dojo)，目前已經升級採用7360組 A100 GPU，並且搭配80GB HBM 2高密度記憶體，相比去年公佈版本增加28%，同時以GPU算力表現來看，已經全球超級電腦排名第7位。

不過，Tim Zaman並未透露升級後的超級電腦具體算力表現，但如果以美國國家能源研究科學計算中心NERSC (National Energy Research Scientific Computing Center)所使用超級電腦「Perlmutter」，在使用6144組A100 GPU的算力表現可達70.87 Petaflops，Tesla的新款超級電腦算力顯然會更高。

而若配合Tesla自行研發的人工智慧晶片D1，或許將能大幅協助Tesla車款進行更準確的自動駕駛輔助系統運作。

Tesla is sponsoring the @MLSysConf, come visit our booth for opportunities on the AI team and see our hardware.

We have recently upgraded our GPU supercomputer (photo) to 7360 A-100(80GB) GPUs, making it Top-7 by gpu-count. Reach out to build #1: https://t.co/mPiOOb8CJg pic.twitter.com/VN5orhbtLy — Tim Zaman (@tim_zaman) August 12, 2022

在此之前，Tesla已經透過搭載人工智慧運算晶片的車載系統打造Autopilot自動駕駛技術，但雖然標榜為全自動駕駛，並且能對應自動變換車道、在高速公路上自動行駛，以及包含自動停車與自動召喚功能，但使用者依然需要將雙手維持放在方向盤，同時續關注前方路況，因此實際上仍無法被稱為全自動駕駛設計，而是進階駕駛輔助功能。

除了應用在電動車的自動駕駛輔助功能，Tesla目前也確定投入人形機器人發展，因此也需要更龐大的超級電腦算力，藉此支撐足夠的深度學習訓練，以及各類人工智慧應用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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