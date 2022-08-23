大螢幕+大電量+高畫素相機全包 三星高CP值手機Galaxy A13、A23 5G登場

三星今日 (8/22)宣佈在台推出兩款Galaxy A系列機種，分別為Galaxy A13 5G與Galaxy A23 5G，同樣鎖定大螢幕、大電量與高畫素相機使用需求。

其中，Galaxy A13 5G與Galaxy A23 5G採用相似設計，但前者採用支援90Hz畫面更新頻率的6.5吋HD+ PLS LCD V極限全螢幕，並且搭載聯發科天璣700處理器，後者則採用對應120Hz畫面更新率的6.6吋FHD+ PLS LCD V極限全螢幕，採用Qualcomm Snapdragon 695處理器，兩者均對應台灣市場的5G全頻段網路規格，而兩款手機都採用5000mAh電池電量設計，僅Galaxy A23 5G支援25W快充。

主相機則支援5000萬高畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，並且搭配各為200萬畫素、f/2.4光圈設計的景深鏡頭與微距鏡頭，Galaxy A23 5G則額外在廣角鏡頭加入光學防震，並且增加500萬畫素、f/2.2光圈設計的123°度超廣角鏡頭。

▲Galaxy A23 5G

Galaxy A13 5G預計9月1日起於全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路陸續上市，分別提供潮黑豆豆、霧藍豆豆、沁白豆豆三款配色，並且推出4GB記憶體+64GB儲存容量，或是搭配128GB儲存容量兩種規格，建議售價分別為新台幣6990與7990元。

Galaxy A23 5G則預計在9月16日起於全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路陸續上市，分別推出潮黑豆豆、霧藍豆豆、蜜桃豆豆三種顏色，提供4GB記憶體+64GB儲存容量、6GB記憶體+128GB儲存容量兩種版本供選擇，建議售價分別為新台幣8990、新台幣9990元。

即日起至9月30日前購買Galaxy A13 5G，或是在10月15日前購買Galaxy A23 5G，將額外加贈15W快充通用型旅充頭及YouTube Premium免費試用二個月。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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