蘋果完成iOS 16正式版 將與新款iPhone 14、Apple Watch Series 8一同登場

彭博新聞記者Mark Gurman取得消息指稱，蘋果已經在上週完成iOS 16正式版本，預計將隨著新款iPhone 14同步推出。

若以Mark Gurman說法推測，代表iOS 16接下來的更新將以漏洞及錯誤情況修復為主，將不會有其他大型更新釋出。

iOS 16重點更包含新版可設定的上鎖畫面、重新在電池欄位加入百分比，可將發出的iMessage內容修改或收回，以及重新調整的家庭操作介面，以及更方便與親友分享照片的設計，甚至允許使用者透過藍牙在不同iPhone之間移轉eSIM資料。

除了iOS 16，預期屆時在發表會上也會同步釋出對應新款Apple Watch Series 8的watchOS 9，至於iPad OS 16與macOS 13 Ventura則要等到10月間的第二場發表會才會釋出。

目前消息指稱，蘋果預計最快在美國西岸時間9月6日 (台灣時間9月7日凌晨)揭曉iPhone 14與Apple Watch Series 8，預期將推出iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，其中僅前兩者維持採用與iPhone 13系列機種相同的A15 Bionic處理器，僅後兩者採用新款A16 Bionic處理器。

而Apple Watch Series 8預期會重新加入陶瓷機身規格，並且更新Apple Watch SE，同時將增加對應戶外運動使用，錶面設計更大的Apple Watch Pro款式。

至於10月即將登場的第二場發表會，則預期會更新新款Mac Pro、換上M2 Pro、M2 Max處理器設計的新款MacBook Pro，另外也會推出搭載M2處理器的iPad Pro，以及新款iPad機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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