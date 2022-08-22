企業數位轉型、混合辦公進行式！他曝年輕工作者盼公司能做這件事

從早期內容創作工具提供者刻板印象，Adobe目前已經轉型變成解決方案提供者，並且深入不同市場領域發展，對於近年明顯的數位化轉型，以及包含元宇宙等趨勢改變，是否觀察到哪些重點？在筆者近期與Adobe大中華區總經理吳振章進行專訪中，明確指出數位轉型的必要性。

吳振章表示，Adobe過去以內容創作為核心，並且在1998年進入中國市場，更在約6年前開始在大中華區大力進行數位體驗應用發展，目前除了眾人熟悉的Photoshop、Premiere Pro等服務，後續更針對企業需求提供Analytics等服務，藉由Creative Cloud、Documents Cloud、Experiences Cloud三大雲滿足市場數位應用需求。

而近2年受到疫情影響情況下，則是觀察到許多企業有迫切的營運型態改變需求，因此認為此時談數位轉型的必要性，時機上相當合適。

企業面臨數位轉型的挑戰

多數企業在數位轉型所面臨挑戰，多半是原生營運形式上的改變，以及數據使用模式。

其中，在原生營運可能會面臨與原本企業文化、合作夥伴互動模式上的改變，例如是否允許員工遠距辦公，以及是否能夠調整為混合辦公型態，同時如何與原本工作團隊、外部合作業者在此情況下維持協作，並且讓工作流程、生產力維持最佳狀態。

另一方面，企業資料如何在全新工作型態下維持數據安全，並且如何取出有用數據內容，或是活用數據，同樣也會成為企業在轉型過程中的挑戰。

在Adobe針對2022年的數位趨勢報告中，顯示42%比例企業希望能實現數據體驗一致性的轉型，同時也有超過50%比例企業將在數據技術與管理系統擴大投資，以利推動數位轉型，而Adobe旗下如Document Cloud等服務將能協助企業輕易進行數位轉型，甚至有更多服務能協助企業更容易管理數據應用。

▲Adobe大中華區總經理吳振章

台灣在數位轉型的步伐更快

從過去任職經歷，主要聚焦在亞洲地區業務發展的觀察來看，吳振章認為相較其他亞洲地區，台灣市場在數位轉型的步伐已經快上許多，其中與台灣境內有諸多高科技業者、進出口商，同時也有許多代工業者與全球市場高度連接，因此讓數位轉型變得重要。

此外，諸如政府機構、金融單位也因應業務形態改變等影響，使得整體數位轉型需求變得更高，而近兩年更因疫情改變生活模式情況下，更使得許多中小企業開始面臨數位轉型的急迫性，不少企業在詢問數位轉型相關解決方案時，已經不是基於「為什麼」的疑問，而是積極地尋求「如何改變」的辦法。

吳振章表示，目前在台灣有多達88%比例企業已經進行不同程度的營運模式調整，顯示數位轉型已經不再只是口號，而是現在進行式。

以台灣眾多的製造業為例，在疫情期間已有明顯的營運形態改變，不僅直接透過線上互動方式與客戶洽談業務，甚至進一步直接與消費市場需求溝通，從原本B2B經營形態，轉變成B2B2C，藉此匯聚更多市場發展機會，並且讓業務發展更加多元。

混合工作已經是常態，未來轉型腳步只會更快

而吳振章更認為未來工作模式不會回到過往型態，而將更傾向擁抱混合工作、遠距工作等模式，甚至強調有諸多報告指出，當工作者有更大時間彈性時，反而能增加工作效率。

不過，除了面臨企業文化與資料數位化的改變，許多工作者認為企業在數位轉型面臨最大挑戰，其實是因應混合辦公時的相關技術是否到位，尤其更多年輕工作者希望公司能有足夠資源支撐混合及遠距工作形態。

吳振章預期混合辦公形態會持續發展，未來甚至會衍生更多元的工作型態，並且藉由更多數位平台運作，因此也將使多數企業難以回到過往以辦公室為主的工作形態，甚至會以更快腳步加速轉型。

在數位資產、NFT、元宇宙等應用扮演重要技術推手

對於近期被眾人熱烈討論的加密貨幣、NFT等數位資產，乃至於Web 3.0與元宇宙相關技術應用發展，吳振章預期這些都是未來趨勢，其中諸如區塊鏈技術應用與Web 3.0，將使Adobe服務有更大應用發展機會，例如目前已經針對VR、AR內容提供相關設計工具，甚至也與蘋果合作適用於VR、AR內容使用的USDZ檔案格式。

而在接下來的趨勢中，Adobe更預期各品牌將會加大在元宇宙領域發展，透過打造更沉浸、更豐富的內容互動體驗，而消費者對於虛擬世界的體驗也會有更高期待，因此各品牌在打造此類沉浸體驗時，「第一印象」將會變得格外重要，否則將會影響後續使用意願。

因此，Adobe將扮演重要技術推手，讓企業能輕易打造貼近真實的虛擬互動體驗，例如透過手機掃描即可快速建立3D物件等應用，同時協助企業提升虛擬世界中線上互動的體驗。

對於元宇宙、Web 3.0等趨勢發展，Adobe將與主要合作夥伴共同推動市場規範，藉此推動此類發展趨勢成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦