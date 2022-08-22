Intel第13代Core系列桌機處理器型號曝光 有望延續「大小核」組合

Intel預計在美國西岸時間9月27日至28日間於加州聖荷西舉辦Innovation Day，不少看法認為屆時將會正式揭曉代號「Raptor Lake-S」的第13代Core系列桌機處理器。而在先前已經有不少處理器消息曝光後，目前更有消息透露Intel首波可能推出的第13代Core系列桌機處理器型號。

第13代Core系列桌機處理器基本上與前一代產品採相似設計，依然延續P Cores與E Cores的「大小核」組合，同時將使快取記憶體提升，將以Intel 10nm SuperFin製程技術打造。

其中，在Core i9規格處理器部分，將提供Core i9-13900、Core i9-13900F、Core i9-13900K、Core i9-13900KF。在Core i7規格處理器方面，則將提供Core i7-13700、Core i7-13700F、Core i7-13700K與Core i7-13700KF。

而Core i5規格處理器部分，將提供Core i5-13600、Core i5-13600K、Core i5-13600KF，以及Core i5-13500與Core i5-13400，至於Core i3規格處理器，似乎僅提供Core i3-13100一款選項。

運作時脈部分，Core i9-13900、Core i9-13900F基礎時脈為2.0GHz，熱設計功耗為65W，並且採8組P Cores與16組E Cores設計，搭配36MB快取記憶體，同時整合32組EU設計的顯示元件，而在Core i9-13900K、Core i9-13900KF的基礎時脈則增加至3.0GHz，熱設計功耗更增加至125W。

至於在Core i5-13600K、Core i5-13600KF的基礎時脈則達3.5GHz，熱設計功耗一樣是125W，採6組P Cores與8組E Cores設計，搭配24MB快取記憶體，同樣整合32組EU設計的顯示元件。

除了Intel，AMD接下來也計畫在下半年推出Ryzen 7000系列處理器，同時也準備推出Radeon 6000系列顯示卡，藉此與即將推出新款處理器的Intel，以及準備揭曉新款顯示卡產品的NVIDIA抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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