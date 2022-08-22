Google Cloud IoT Core服務將於明年8月關閉 凸顯Google計畫重整物聯網發展策略

Google稍早確定將於2023年8月關閉IoT Core服務，讓現有用戶能將其物聯網設備移轉至其他合作夥伴提供服務平台。

建構於Google Cloud平台的IoT Core服務，原本是針對物聯網設備應用的代管服務，讓用戶能透過Google Cloud雲端平台建立連接眾多物聯網設備，並且透過雲端平台集中管理，同時也能記錄、分析其擷取數據。

IoT Core服務最早在2018年的Google Cloud NEXT活動上提出，當時以Edge IoT Core、Edge ML軟體元件等項目建構Google Cloud IoT Edge服務平台，同時針對端點運算推出結合人工智慧運算技術的Edge TPU，藉此加速邊緣物聯網應用運算。

不過，隨著Google從今年初正式關閉Android Things物聯網發展項目，此次宣佈將關閉IoT Core服務，似乎凸顯Google計畫重新整頓物聯網市場發展策略。

除了Google，目前包含微軟、AWS等業者均鎖定物聯網應用市場推出相應邊緣運算平台，以及雲端代管服務，藉此掌握更龐大的物聯網運算應用商機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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