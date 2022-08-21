一周數位爆報／半數安卓粉跳槽蘋果原因曝！她驚竟有「沒電池的平板」、蘋果檢查員工包包GG了

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

驚訝度：★★★★★ 小編評語：很驚訝竟然有這麼多安卓粉跳到蘋果啊。

最新調查顯示，近半數安卓用戶考慮跳槽改用蘋果iPhone。路透

驚訝度：★★★★★ 小編評語：只能說買東西前請記得「做好功課」，該查的還是要查喔。

Lenovo Tab K10強調重量僅約460克，但很可能是因為沒有電池的關係。（翻攝自Lenovo官網）

漂亮度：★☆☆☆☆ 小編評語：首次在一周數位爆報給出1顆星，因為圖像真的太悲劇惹。

臉書創辦人馬克祖克柏日前分享元宇宙自拍照，被網友直呼好驚人。（翻攝自Mark Zuckerberg臉書）

意外度：★★★★☆ 小編評語：好像比較便宜的版本，少了一些功能是不是很正常？

Netflix低價的廣告訂閱方案最快在明年推出，有開發人員發現App的內部代碼顯示，廣告版將閹割2功能。（美聯社）

認可度：★★★☆☆ 小編評語：其實各有各得好，總之挑適合自己的最重要！

Garmin智慧手錶相當多元，一般日常使用，或爬山、玩三鐵、潛水衝浪等，都有對應的手錶可以挑選。（翻攝自Garmin官網）

期待度：★★★★★ 小編評語：想換iPhone 14的人一定要準備好錢錢喔！

外媒爆料蘋果秋季發表會將於9月7日登場。 示意圖／美聯社

認可度：★★★★★ 小編評語：那台灣百貨公司櫃哥櫃姐下班被檢查包包是不是也要比照辦理呀？

蘋果因強制要求檢查員工行李，遭員工集體提起訴訟，法院判蘋果須賠員工近10億台幣。（示意圖／圖擷自 macrumors ）

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