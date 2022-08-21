一周數位爆報／半數安卓粉跳槽蘋果原因曝！她驚竟有「沒電池的平板」、蘋果檢查員工包包GG了

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最新調查顯示，49%安卓手機使用者考慮改用蘋果iPhone，原因是蘋果手機在安全和隱私保護方面「感覺上更勝一籌」。以特定機種比較，受訪者認為iPhone 13 Pro Max使用起來比三星的Galaxy S22 Ultra更令人安心。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：很驚訝竟然有這麼多安卓粉跳到蘋果啊。
平板電腦用途多元，在日常生活使用根本小Case，不過她卻遇到根本「不會想到」的問題！知名部落客「酪梨壽司」昨（17）日表示，老公送了她一台某大廠的平板電腦，但一拔掉電源線就瞬間沒電，最後竟發現這台平板竟然「沒有電池」，讓她苦笑「這種廢到笑的產品只有我老公會買」，引起熱議。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：只能說買東西前請記得「做好功課」，該查的還是要查喔。
元宇宙的「美學」就長這樣嗎？日前臉書（Facebook）創辦人馬克祖克柏（Mark Elliot Zuckerberg）開心分享自己在Meta VR平台「Horizon Worlds（Horizon世界）」元宇宙自拍照，引來網友大酸「砸100億美元（約台幣3011億元）的畫質就這樣？」再讓祖克柏回應此事。 （繼續閱讀…）
漂亮度：★☆☆☆☆
小編評語：首次在一周數位爆報給出1顆星，因為圖像真的太悲劇惹。
Netflix除了本（8）月22日將針對5處祭出「新家規」用IP偵測裝置剷除「寄生帳號」外，未來也將推出較為低價的廣告訂閱方案來挽回訂戶，不過有外媒發現，低價廣告訂閱方案可能會被當成「次等公民」少了部分功能。 （繼續閱讀…）
意外度：★★★★☆
小編評語：好像比較便宜的版本，少了一些功能是不是很正常？
現代人離不開科技產品，看到身旁友人擁有你沒有的東西，是不是也想跟風購買一下呢？一名網友表示，自己擁有蘋果（Apple）各種產品，但智慧手錶部分則想從Garmin轉到Apple Watch，詢問網友有沒有「Garmin做不到，但日常也很常使用的功能呢？」引起熱議。 （繼續閱讀…）
認可度：★★★☆☆
小編評語：其實各有各得好，總之挑適合自己的最重要！
根據《彭博社》的最新報導，美國Apple公司計劃在2022年9月7日的特別活動中公佈其下一代iPhone 14機型。此外，一些蘋果零售店員工被告知要為9月16日的重大產品發布做準備，這表明iPhone 14將在該日登陸商店。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★★
小編評語：想換iPhone 14的人一定要準備好錢錢喔！
2009年至2015年間，蘋果因為要求員工接受強制性的個人行李檢查，而被員工集體提起訴訟，最近判決出爐，法院裁定蘋果必須向加州員工支付3050萬美元（約台幣9億1473元），作為在檢查行李期間未計入的工時賠償。 （繼續閱讀…）
認可度：★★★★★
小編評語：那台灣百貨公司櫃哥櫃姐下班被檢查包包是不是也要比照辦理呀？
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最近趨勢是，高達40%年輕用戶在查找餐廳或吃喝玩樂等資訊時，會在TikTok、Instagram輸入關鍵字來搜尋。
Google宣布，未來幾週將更新搜尋系統，調降那些雖然排名前面、但品質低落或非
三星宣布，位於韓國京畿道龍仁市器興園區的新半導體晶片研發中心正式動土，同時將在2028年以前投入20兆韓元推動先進製程技術發展。
稍早於南京國際博覽中心展開的2022世界半導體大會上，台積電副總監陳芳表示其N3 (即3nm)製程技術將於今年下半年量產，並且已經與部分行動裝置與高性能運算應用領域需求客戶進行合作。
今年6月底的統計數據中，美國境內串流影音服務已經逐漸趕上有線電視使用比例，而在尼爾森市調機構稍早公佈數據更顯示今年7月時的串流影音服務收視比例已經增加至34.8%，超越有線電視的34.4%。
繼去年推出Parallels Desktop 17 for Mac，並且在日前宣佈推出Parallels Desktop 18 for Mac之後，Parallels今日 (8/19)也在台宣佈推出消息。
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