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一周數位爆報／半數安卓粉跳槽蘋果原因曝！她驚竟有「沒電池的平板」、蘋果檢查員工包包GG了

聯合新聞網／ 綜合報導
8/15～8/21一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）
8/15～8/21一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


最新調查顯示，49%安卓手機使用者考慮改用蘋果iPhone，原因是蘋果手機在安全和隱私保護方面「感覺上更勝一籌」。以特定機種比較，受訪者認為iPhone 13 Pro Max使用起來比三星的Galaxy S22 Ultra更令人安心。 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：很驚訝竟然有這麼多安卓粉跳到蘋果啊。

最新調查顯示，近半數安卓用戶考慮跳槽改用蘋果iPhone。路透
最新調查顯示，近半數安卓用戶考慮跳槽改用蘋果iPhone。路透


平板電腦用途多元，在日常生活使用根本小Case，不過她卻遇到根本「不會想到」的問題！知名部落客「酪梨壽司」昨（17）日表示，老公送了她一台某大廠的平板電腦，但一拔掉電源線就瞬間沒電，最後竟發現這台平板竟然「沒有電池」，讓她苦笑「這種廢到笑的產品只有我老公會買」，引起熱議。 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：只能說買東西前請記得「做好功課」，該查的還是要查喔。

Lenovo Tab K10強調重量僅約460克，但很可能是因為沒有電池的關係。（翻攝自Lenovo官網）
Lenovo Tab K10強調重量僅約460克，但很可能是因為沒有電池的關係。（翻攝自Lenovo官網）


驚人元宇宙「美學」！祖克柏秀VR自拍 被酸比16年前Wii畫質還醜
元宇宙的「美學」就長這樣嗎？日前臉書（Facebook）創辦人馬克祖克柏（Mark Elliot Zuckerberg）開心分享自己在Meta VR平台「Horizon Worlds（Horizon世界）」元宇宙自拍照，引來網友大酸「砸100億美元（約台幣3011億元）的畫質就這樣？」再讓祖克柏回應此事。 （繼續閱讀…）

漂亮度：★☆☆☆☆

小編評語：首次在一周數位爆報給出1顆星，因為圖像真的太悲劇惹。

臉書創辦人馬克祖克柏日前分享元宇宙自拍照，被網友直呼好驚人。（翻攝自Mark Zuckerberg臉書）
臉書創辦人馬克祖克柏日前分享元宇宙自拍照，被網友直呼好驚人。（翻攝自Mark Zuckerberg臉書）


Netflix低價廣告訂閱方案變「次等公民」？他曝2功能遭閹割
Netflix除了本（8）月22日將針對5處祭出「新家規」用IP偵測裝置剷除「寄生帳號」外，未來也將推出較為低價的廣告訂閱方案來挽回訂戶，不過有外媒發現，低價廣告訂閱方案可能會被當成「次等公民」少了部分功能。 （繼續閱讀…）

意外度：★★★★☆

小編評語：好像比較便宜的版本，少了一些功能是不是很正常？

Netflix低價的廣告訂閱方案最快在明年推出，有開發人員發現App的內部代碼顯示，廣告版將閹割2功能。（美聯社）
Netflix低價的廣告訂閱方案最快在明年推出，有開發人員發現App的內部代碼顯示，廣告版將閹割2功能。（美聯社）


現代人離不開科技產品，看到身旁友人擁有你沒有的東西，是不是也想跟風購買一下呢？一名網友表示，自己擁有蘋果（Apple）各種產品，但智慧手錶部分則想從Garmin轉到Apple Watch，詢問網友有沒有「Garmin做不到，但日常也很常使用的功能呢？」引起熱議。 （繼續閱讀…）

認可度：★★★☆☆

小編評語：其實各有各得好，總之挑適合自己的最重要！

Garmin智慧手錶相當多元，一般日常使用，或爬山、玩三鐵、潛水衝浪等，都有對應的手錶可以挑選。（翻攝自Garmin官網）
Garmin智慧手錶相當多元，一般日常使用，或爬山、玩三鐵、潛水衝浪等，都有對應的手錶可以挑選。（翻攝自Garmin官網）


根據《彭博社》的最新報導，美國Apple公司計劃在2022年9月7日的特別活動中公佈其下一代iPhone 14機型。此外，一些蘋果零售店員工被告知要為9月16日的重大產品發布做準備，這表明iPhone 14將在該日登陸商店。 （繼續閱讀…）

期待度：★★★★★

小編評語：想換iPhone 14的人一定要準備好錢錢喔！

外媒爆料蘋果秋季發表會將於9月7日登場。 示意圖／美聯社
外媒爆料蘋果秋季發表會將於9月7日登場。 示意圖／美聯社


2009年至2015年間，蘋果因為要求員工接受強制性的個人行李檢查，而被員工集體提起訴訟，最近判決出爐，法院裁定蘋果必須向加州員工支付3050萬美元（約台幣9億1473元），作為在檢查行李期間未計入的工時賠償。 （繼續閱讀…）

認可度：★★★★★

小編評語：那台灣百貨公司櫃哥櫃姐下班被檢查包包是不是也要比照辦理呀？

蘋果因強制要求檢查員工行李，遭員工集體提起訴訟，法院判蘋果須賠員工近10億台幣。（示意圖／圖擷自macrumors）
蘋果因強制要求檢查員工行李，遭員工集體提起訴訟，法院判蘋果須賠員工近10億台幣。（示意圖／圖擷自macrumors

祖克柏 廣告 自拍

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