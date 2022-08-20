年輕人誰還跟你用Google？ 官方大動作出手這些網站恐難搜

Google宣布，未來幾週將更新搜尋系統，調降那些雖然排名前面、但品質低落或非原創的內容曝光度。官方表示，此舉是針對那些以「SEO優先」（SEO-first）、為了衝排名而設計的內容。

根據TechCrunch報導，Google在官方部落格指出，有時候想要搜尋新電影的資訊時，會看到一些排名很前面的文章，但內容其實只是彙整各大網站評論，並沒有什麼原創新觀點或新資訊。官方認為，透過這次更新搜尋系統，將大幅降低這類品質低落網站的曝光度，讓使用者找資料時可以看到更多具有獨特資訊的內容。

Google表示，將透過2021年Google I/O上所推出、能理解人類語言的「MUM」（為Multitask Unified Models的縮寫）人工智慧模型，把搜尋結果所得到的部分文本與內建的高品質搜尋結果交叉比對，以便確認前者內容是否只是換句話說、但其實在講同樣事情。

為什麼Google現在要大幅改善搜尋系統呢？原來，根據Google提供數據，近期高達40%年輕用戶在查找餐廳或吃喝玩樂等資訊時，愈來愈少透過Google Search或Google地圖，反而會在社群網站如TikTok、Instagram上輸入關鍵字來搜尋。

TikTok也看到這樣的趨勢變化，最近就在測試新功能，以便強化短影音應用程式的搜尋功能。其中，TikTok上的產品開箱或評論短影音是該平台的強項，代表不僅電商平台已成為新的搜尋入口，社群平台也逐漸成為新的搜尋入口。

因此，除了改善搜尋結果排名，Google也將在未來幾週更新搜尋系統，讓大家可以更輕易找到高品質的原創評論內容，期望把TikTok上的相關客群拉回來。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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