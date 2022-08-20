快訊

年輕人誰還跟你用Google？ 官方大動作出手這些網站恐難搜

習近平曾要拜登阻止行程 裴洛西表明「2情況」才取消訪台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年輕人誰還跟你用Google？ 官方大動作出手這些網站恐難搜

聯合新聞網／ INSIDE
Google官方將調整「SEO優先」內容排名，原因與年輕用戶的使用習慣有關。 示意圖／ingimage
Google官方將調整「SEO優先」內容排名，原因與年輕用戶的使用習慣有關。 示意圖／ingimage

最近趨勢是，高達40%年輕用戶在查找餐廳或吃喝玩樂等資訊時，會在TikTokInstagram輸入關鍵字來搜尋。

Google宣布，未來幾週將更新搜尋系統，調降那些雖然排名前面、但品質低落或非原創的內容曝光度。官方表示，此舉是針對那些以「SEO優先」（SEO-first）、為了衝排名而設計的內容。

根據TechCrunch報導，Google在官方部落格指出，有時候想要搜尋新電影的資訊時，會看到一些排名很前面的文章，但內容其實只是彙整各大網站評論，並沒有什麼原創新觀點或新資訊。官方認為，透過這次更新搜尋系統，將大幅降低這類品質低落網站的曝光度，讓使用者找資料時可以看到更多具有獨特資訊的內容。

Google表示，將透過2021年Google I/O上所推出、能理解人類語言的「MUM」（為Multitask Unified Models的縮寫）人工智慧模型，把搜尋結果所得到的部分文本與內建的高品質搜尋結果交叉比對，以便確認前者內容是否只是換句話說、但其實在講同樣事情。

為什麼Google現在要大幅改善搜尋系統呢？原來，根據Google提供數據，近期高達40%年輕用戶在查找餐廳或吃喝玩樂等資訊時，愈來愈少透過Google Search或Google地圖，反而會在社群網站如TikTok、Instagram上輸入關鍵字來搜尋。

TikTok也看到這樣的趨勢變化，最近就在測試新功能，以便強化短影音應用程式的搜尋功能。其中，TikTok上的產品開箱或評論短影音是該平台的強項，代表不僅電商平台已成為新的搜尋入口，社群平台也逐漸成為新的搜尋入口。

因此，除了改善搜尋結果排名，Google也將在未來幾週更新搜尋系統，讓大家可以更輕易找到高品質的原創評論內容，期望把TikTok上的相關客群拉回來。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google 社群媒體 TikTok Instagram

延伸閱讀

日本結帳照爆紅！女Coser「胸前一抖」日台網友全嗨翻 身分曝光

相關新聞

年輕人誰還跟你用Google？ 官方大動作出手這些網站恐難搜

最近趨勢是，高達40%年輕用戶在查找餐廳或吃喝玩樂等資訊時，會在TikTok、Instagram輸入關鍵字來搜尋。 Google宣布，未來幾週將更新搜尋系統，調降那些雖然排名前面、但品質低落或非

三星新半導體晶片研發中心於南韓動土 預計推動晶片設計與先進製程發展

三星宣布，位於韓國京畿道龍仁市器興園區的新半導體晶片研發中心正式動土，同時將在2028年以前投入20兆韓元推動先進製程技術發展。

台積電說明其3nm製程技術將於今年下半年量產 預期蘋果、Qualcomm成為初期客戶

稍早於南京國際博覽中心展開的2022世界半導體大會上，台積電副總監陳芳表示其N3 (即3nm)製程技術將於今年下半年量產，並且已經與部分行動裝置與高性能運算應用領域需求客戶進行合作。

美國使用串流影音服務的使用比例已經超越有線電視觀看需求

今年6月底的統計數據中，美國境內串流影音服務已經逐漸趕上有線電視使用比例，而在尼爾森市調機構稍早公佈數據更顯示今年7月時的串流影音服務收視比例已經增加至34.8%，超越有線電視的34.4%。

Parallels Desktop 18 for Mac揭曉台灣地區售價 標榜可在Mac環境提高96% Windows 11執行速度

繼去年推出Parallels Desktop 17 for Mac，並且在日前宣佈推出Parallels Desktop 18 for Mac之後，Parallels今日 (8/19)也在台宣佈推出消息。

聯發科推出新款對應4K 120Hz顯示規格電視使用的Pentonic 700處理器

聯發科宣佈推出支援4K 120Hz畫面更新率的電視處理器Pentonic 700，相關應用產品將在今年第四季陸續進入市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。