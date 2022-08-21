Qualcomm將再次進軍伺服器處理器市場 傳與AWS合作測試相關產品
Qualcomm過去曾在2017年推出採用ARM技術規格設計的伺服器專用處理器Centriq 2400，但後續並未有進一步發展，而稍早則是傳出Qualcomm計畫再次挑戰目前規模達280億美元的伺服器市場。
在此之前，Qualcomm已經宣佈收購NUVIA，藉此重振全自主架構設計處理器產品發展，其中也包含鎖定伺服器市場應用的處理器，而非僅聚焦更高階的手機處理器產品。
而稍早傳出將再次進軍伺服器市場消息，Qualcomm顯然將與亞馬遜AWS合作，將進一步在其服務測試Qualcomm新款伺服器處理器產品。
由於目前越來越多網路業者開始擁抱執行效率更高、整體耗電表現更低的Arm架構處理器，例如Facebook、AWS等業者都開始導入Arm架構處理器，藉此降低整體碳排放量，並且提升網路服務運作效率，因此Qualcomm選擇再次進軍伺服器市場，將能帶動更高營收效益。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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