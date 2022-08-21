前WeWork執行長打造的房屋租賃新創服務Flow 計畫推出自有數位錢包服務
富比士雜誌報導指稱，由前WeWork執行長Adam Neumann再次創立房屋租賃新創服務Flow，除了將在2023年正式運作，似乎還準備推出一款可整合美元在內法定貨幣，並且支援使用加密貨幣的數位錢包服務。
而從Flow發言人Davidson Goldin回應說法，除了證實將打造數位錢包服務，更進一步說明此款數位錢包雖然無法用於支付房屋租賃費用，但是可以用於購買其他物品。
提供數位錢包服務，意味Flow也將進一步掌握區塊鏈及加密貨幣相關技術。不過，目前仍無法確認Flow將如何整合應此類技術，至於接下來是否會有更進一步運用此類技術的服務出現，目前也還無法確認。
Flow預計在2023年正式營運之前，便已獲得著名新創投資者a16z約3億5000萬美元融資。而Adam Neuman目前已經買下位於邁阿密、羅德岱堡、亞特蘭大和納許維爾等地，總計約3000間公寓住宅，將作為Flow首波營運基礎，預期未來也將持續在更多地方拓展業務。
相比Adam Neuman過去共同參與創立的WeWork服務鎖定商用辦公室、新創共享空間，此次創立的Flow則是鎖定個人、小型團隊為主的租屋使用需求，並且強調增加社群、共感及互動理念，讓使用這些空間的人，可以增加更多交流創造更多潛在價值。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 這就是元宇宙「美學」？ 他在VR自拍畫質比16年前Wii還醜...
📢 太驚訝！她拿到「沒電池」的大廠平板 苦笑：廢到笑的產品只有老公會買
📢 年輕人誰還跟你用Google？ 官方大動作出手做這件事
📢 【周報】Garmin手錶換Apple Watch好處在哪？網讚「這關鍵」值得跳槽
📢 Netflix低價廣告訂閱方案變「次等公民」？他曝2功能遭閹割
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言