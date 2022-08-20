Shazam推出20週年 累積識別逾700億首歌曲、月使用人數破2.25億

1999年由當時在網路顧問公司Viant任職的Chris Barton與Philip Inghelbrecht共同創立，並且在2017年由蘋果收購的音樂識別軟體Shazam，在去年達成每月使用次數超過10億次的記錄後，目前也正式迎接服務推行滿20週年，同時宣佈在本週累積達成超過700億首歌曲識別量，每月平均全球使用人數更超過2.25億人。

蘋果表示，Shazam讓人們與音樂互動方式改變，當使用者聽到一段音樂時，可能感覺熟悉，卻難以想起是哪一首歌曲，或是被旋律吸引，想要進一步知曉是哪一首歌的時候，就能透過Shazam服務進行識別。

而在服務推行20年以來，透過Shazam服務識別最多次的歌曲，分別包含美國加州另類清新搖滾團體—追隨者合唱團 (Train)的《Hey,Soul Sister》，以及澳大利亞創作歌手Sia的《Cheap Thrills》等歌曲，蘋果也透過Apple Music服務建立過去20年來廣受音樂愛好者搜尋的歌曲清單。

藉由Shazam服務，蘋果更讓許多音樂創作者、新人能被關注，同時也能使其創作歌曲更容易被聆聽，例如登上2021年Shazam「值得關注的五位藝人」名單的澳洲饒舌歌手Masked Wolf，其創作的《Astronaut In The Ocean》，便成為當年透過Shazam服務識別最多次的歌曲。

至於英國歌手在1985年的歌曲《Running Up That Hill》，因為在Netflix熱門影集《怪奇物語》穿插出現，因此成為透過Shazam服務識別次數創新高的歌曲，並且在Shazam服務全球前200大榜單中連續維持10天榜首記錄，更在25個國家排行名列前茅，超越2022年所有歌曲排名。

此外，Shazam服務也協助讓各地藝人歌曲推廣至全球地區，例如在2021年蟬聯全球排名第一最久的歌曲，是奈及利亞藝人CKay的《Love Nwantiti [Remix]》，並且成為第二首在一週內透過Shazam服務識別超過100萬次的歌曲。

過去 20 年間，Shazam持續致力創新，並且持續開拓新方式，藉由新工具將樂迷拉近他們喜愛的音樂和藝人，例如使用者現在僅需透過Shazam服務識別歌曲，或是透過Shazam app、網站進行搜尋，即可透過演唱會探索功能顯示附近的演唱會，以及演出售票資訊。

Shazam 仍全心專注於音樂探索的未來，而今天的週年紀念是回顧其 20 年歷史中重要時刻和里程碑的好機會。

重要日期

2002 年 8 月：Shazam 以簡訊服務形式在英國推出。當時，使用者可以在手機上撥打「2580」，並在歌曲播放時拿起手機來辨識歌曲。然後他們會收到一則簡訊，告訴他們歌曲名稱和藝人名字。

2008 年 7 月：Shazam 在全新 App Store 上推出。Shazam 隨後於 2008 年 10 月推出 Android 版本。

2015 年 4 月：Shazam 可在第一款 Apple Watch 上使用。

2018 年 9 月：Shazam 加入蘋果大家庭。

2021 年 6 月：Shazam 的每月辨識量超過10億。

2022 年 5 月：Shazam 安裝次數超過20億。

2022 年 8 月：Shazam 慶祝探索音樂20週年，自推出以來累計達到 700 億次 Shazam 辨識。

值得紀念的第一次

第一首 Shazam 辨識的歌曲：T. Rex 的《Jeepster》 (2002 年 4 月 19 日）1

第一首以 Shazam iOS app 辨識的歌曲：Aimee Mann 的《How Am I Different》（2008 年 7 月 10 日）

第一首達到 1,000 次 Shazam 辨識的曲目：Eminem 的《Cleanin' Out My Closet》（2002 年 9 月）

》 第一個達到 100 萬次 Shazam 辨識的的曲目：Ke$ha 的《TiK ToK》（2010 年 2 月）

第一首達到 1000 萬次 Shazam 辨識的曲目：Gotye feat. Kimbra 的《Somebody That I Used to Know》（2012 年 12 月）

第一首達到 2000 萬次 Shazam 辨識的曲目：Lilly Wood & The Prick 和 Robin Schulz 的《Prayer In C （Robin Schulz Radio Edit)》（2015 年 10 月）

第一位達到 100 萬次 Shazam 辨識的藝人：Lil Wayne（2009 年 2 月）

第一位達到 1000 萬次 Shazam 辨識的藝人：Lil Wayne（2011 年 6 月）

第一位達到 1 億次 Shazam 辨識的藝人：David Guetta（2015 年 5 月）

累積 Shazam 辨識次數最快的曲目

最快達到 100 萬次 Shazam 辨識的曲目：BTS 的《Butter》（9 天）

最快達到 1,000 萬次 Shazam 辨識的曲目：Ed Sheeran 的《Shape of You》（87 天）

最快達到 2,000 萬次 Shazam 辨識的曲目：Tones And I 的《Dance Monkey》（219 天）

Shazam 史上之最

Drake 是有史以來 Shazam 辨識次數最多的藝人，在該藝人主唱或合唱的歌曲累計超過 3.5 億次 Shazam 辨識。 《One Dance》是 Drake 最受歡迎的曲目，累計超過 1,700 萬次 Shazam 辨識。

Tones And I 的《Dance Monkey》是有史以來 Shazam 辨識次數最多的歌曲，累計超過 4100 萬次 Shazam 辨識。

Gnarls Barkley 的《Crazy》是使用「2580」簡訊服務 Shazam 辨識次數最多的歌曲。

按音樂類型分類的最佳 Shazam 歌曲

最佳嘻哈/饒舌歌曲： Macklemore 和 Ryan Lewis feat. Ray Dalton 的《Can’t Hold Us》

最佳舞曲：Lilly Wood & The Prick 和 Robin Schulz 的《Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)》

最佳 R&B/靈魂樂：John Legend 的《All of Me》

最佳拉丁歌曲：J Balvin 和 Willy William 的《Mi Gente》

最佳流行歌曲：Passenger 的《Let Her Go》

最佳另類歌曲： Tones And I 的《Dance Monkey》

最佳創作歌手：Hozier 的《Take Me to Church》

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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