聯發科推出新款對應4K 120Hz顯示規格電視使用的Pentonic 700處理器
聯發科宣佈推出支援4K 120Hz畫面更新率的電視處理器Pentonic 700，相關應用產品將在今年第四季陸續進入市場。
Pentonic 700處理器具備人工智慧AI畫質最佳化技術，支援杜比視界IQ精準細節 (Dolby Vision IQ with Precision Detail)功能，並且支援4K 120Hz動態補償技術 (MEMC)、4K 120Hz時序控制器 (TCON)，以及遊戲畫面最佳化技術，更支援高達144Hz的可變刷新率 (VRR)技術，以及HDMI 2.1的自動低延遲模式 (ALLM)，聯網部分則支援Filogic Wi-Fi 6/6E/7無線連網方案。
此外，Pentonic 700處理器也整合聯發科旗下人工智慧處理器APU，同時支持聯發科旗下以人工智慧推動的超高解析度成像 (AI-SR)、人工智慧場景畫質優化 (AI-PQ Scene Recognition)與人工智慧物體畫質優化 (AI-PQ Object Recognition)技術，提供圖像邊緣平滑處理和細節重建功能，聲音部分則支援杜比全景聲 (Dolby Atmos)、杜比視界遊戲 (Dolby Vision Gaming)技術。
而透過杜比視界IQ精準細節技術，更可提升亮區和暗區的對比度，藉此呈現更進一步的圖像細節。其他功能則包含可在單一螢幕使用子母畫面 (PiP)或分割畫面 (PbP)功能，藉此對應同時觀看多個訊號元畫面，可用於家庭娛樂、辦公會議等使用需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 3大廠颳起不了「摺疊手機旋風」？網一面倒曝殘酷關鍵
📢 別急買iPhone 13！9蘋果產品「不值得現在買」 這物竟已出5年
📢 跟著我記口訣！遇「假臉」Deepfake視訊交友 喊這句話1秒露餡
📢 【周報】iPhone回歸「電量百分比」卻有限制 網狂酸：安卓早有了
📢 【教學】免手動做！Word同檔案設2種頁碼 2大重點輕鬆設定
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言