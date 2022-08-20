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聯發科推出新款對應4K 120Hz顯示規格電視使用的Pentonic 700處理器

聯合新聞網／ 楊又肇

聯發科宣佈推出支援4K 120Hz畫面更新率的電視處理器Pentonic 700，相關應用產品將在今年第四季陸續進入市場。

Pentonic 700處理器具備人工智慧AI畫質最佳化技術，支援杜比視界IQ精準細節 (Dolby Vision IQ with Precision Detail)功能，並且支援4K 120Hz動態補償技術 (MEMC)、4K 120Hz時序控制器 (TCON)，以及遊戲畫面最佳化技術，更支援高達144Hz的可變刷新率 (VRR)技術，以及HDMI 2.1的自動低延遲模式 (ALLM)，聯網部分則支援Filogic Wi-Fi 6/6E/7無線連網方案。

此外，Pentonic 700處理器也整合聯發科旗下人工智慧處理器APU，同時支持聯發科旗下以人工智慧推動的超高解析度成像 (AI-SR)、人工智慧場景畫質優化 (AI-PQ Scene Recognition)與人工智慧物體畫質優化 (AI-PQ Object Recognition)技術，提供圖像邊緣平滑處理和細節重建功能，聲音部分則支援杜比全景聲 (Dolby Atmos)、杜比視界遊戲 (Dolby Vision Gaming)技術。

而透過杜比視界IQ精準細節技術，更可提升亮區和暗區的對比度，藉此呈現更進一步的圖像細節。其他功能則包含可在單一螢幕使用子母畫面 (PiP)或分割畫面 (PbP)功能，藉此對應同時觀看多個訊號元畫面，可用於家庭娛樂、辦公會議等使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI

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