Parallels Desktop 18 for Mac揭曉台灣地區售價 標榜可在Mac環境提高96% Windows 11執行速度

繼去年推出Parallels Desktop 17 for Mac，並且在日前宣佈推出Parallels Desktop 18 for Mac之後，Parallels今日 (8/19)也在台宣佈推出消息。

此次推出的Parallels Desktop 18 for Mac，除了針對macOS 13 Ventura及Windows 11進行最佳化，更進一步針對蘋果ProMotion顯示技術強化相容，同時也加入原生支援Xbox及Sony DualShock 4或DualSense藍牙控制手把，並且提高Apple Silicon處理器運作相容性，標榜最高可在Mac硬體環境使Windows 11執行速度提高96%。

同時，此次更新也針對M1 Pro、M1 Ultra，以及M2等可以對應更高記憶體容量的處理器進行最佳化。其他更新，則包含強化透過USB 3.0連接，諸如網路攝影機、影像擷取設備等對應資料串流的外接設備使用體驗，同是也提高虛擬環境運作穩定性。

另外，在Corel於2018年底宣佈收購Parallels，並且在今年6月宣佈遠端安全連線協作服務業者Awingu，接下來也會將Awingu相關功能與Parallels Remote Application Server (RAS)服務整合，讓使用者能更安全地透過自有裝置進行遠端連線工作，藉此確保更高運作彈性，同時確保資訊隱私安全。

Parallels Desktop 18 for Mac區分對應家庭及學生適用版本，以及針對開發人員、測試人員及進階使用者打造的Parallels Desktop Pro Edition，另外也針對公司規模環境使用需求提供Parallels Desktop Business Edition。

其中，對應家庭及學生適用版本分別提供一年永久授權使用，以及按年訂閱版本，至於Parallels Desktop Pro Edition與Parallels Desktop Business Edition則僅提供按年訂閱使用版本。而針對Parallels Desktop 17 for Mac使用者，此次同樣提供升級方案，另外也針對學生用戶提供價格相對較低的銷售方案。

至於版本差異部分，最主要在於可虛擬的CPU核心數量，以及最高可對應記憶體容量，至於Parallels Desktop Pro Edition則額外可對應32核心CPU模擬，以及可模擬128GB記憶體環境，並且提供虛擬網路設定、可透過命令列進行操作設定，或是透過SSH遠端連線功能，至於Parallels Desktop Business Edition則是針對企業需求提供集中管理、大量作業系統授權部署，以及自動化設定與進階加密保護等功能。

在台灣地區建議售價方面，Parallels Desktop 18 for Mac標準版本建議售價為129.99美元，換算之後約為新台幣3900元，一年份訂閱版本建議售價為99.99美元，換算之後約為新台幣3000元。而按年訂閱使用的Parallels Desktop Pro Edition與Parallels Desktop Business Edition，分別以119.99美元與149.99美元價格訂閱使用，換算之後約為新台幣3600元與4500元。

而針對既有版本升級費用則是69.99美元，換算之後約為新台幣2100元，並且針對學生用戶提供以49.99美元，或是約新台幣1500元價格訂購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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