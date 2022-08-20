美國使用串流影音服務的使用比例已經超越有線電視觀看需求
今年6月底的統計數據中，美國境內串流影音服務已經逐漸趕上有線電視使用比例，而在尼爾森市調機構稍早公佈數據更顯示今年7月時的串流影音服務收視比例已經增加至34.8%，超越有線電視的34.4%。
不過，如果加上無線電視約21.6%收視比例的話，串流影音服務使用比例仍未完全超越傳統電視使用模式。但從目前串流影音服務使用比例增長趨勢來看，完全超越傳統電視使用模式，顯然只是時間上的問題。
而在尼爾森市調機構統計數據中，Netflix依然成為美國境內使用者最多人使用的串流影音服務，約佔8%使用比例，其次則是佔比達7.3%的YouTube，以及3.6%使用佔比的Hulu，至於亞馬遜的Prime Video使用站比為3.%，迪士尼推出的Disney+使用佔比僅為1.8%。
在此份統計數據中，實際上僅統計以電視載具觀看使用數據，並未計算透過手機、平板或PC的使用情況，若從目前使用者觀看內容的行為明顯不同來看，或許使用串流影音服務的使用情況，早已大幅超越透過傳統電視觀看內容的使用比例。
另一方面，不同串流影音服務的使用佔比可能也會不一樣，畢竟越來越多人習慣透過手機、平板觀看Netflix、YouTube等串流影音服務內容。
但從目前電視載具上的串流影音服務已經開始超越有線電視使用比例，更代表使用者觀看內容需求已有明顯改變。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 3大廠颳起不了「摺疊手機旋風」？網一面倒曝殘酷關鍵
📢 別急買iPhone 13！9蘋果產品「不值得現在買」 這物竟已出5年
📢 跟著我記口訣！遇「假臉」Deepfake視訊交友 喊這句話1秒露餡
📢 【周報】iPhone回歸「電量百分比」卻有限制 網狂酸：安卓早有了
📢 【教學】免手動做！Word同檔案設2種頁碼 2大重點輕鬆設定
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言