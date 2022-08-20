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美國使用串流影音服務的使用比例已經超越有線電視觀看需求

聯合新聞網／ 楊又肇

今年6月底的統計數據中，美國境內串流影音服務已經逐漸趕上有線電視使用比例，而在尼爾森市調機構稍早公佈數據更顯示今年7月時的串流影音服務收視比例已經增加至34.8%，超越有線電視的34.4%。

不過，如果加上無線電視約21.6%收視比例的話，串流影音服務使用比例仍未完全超越傳統電視使用模式。但從目前串流影音服務使用比例增長趨勢來看，完全超越傳統電視使用模式，顯然只是時間上的問題。

而在尼爾森市調機構統計數據中，Netflix依然成為美國境內使用者最多人使用的串流影音服務，約佔8%使用比例，其次則是佔比達7.3%的YouTube，以及3.6%使用佔比的Hulu，至於亞馬遜的Prime Video使用站比為3.%，迪士尼推出的Disney+使用佔比僅為1.8%。

在此份統計數據中，實際上僅統計以電視載具觀看使用數據，並未計算透過手機、平板或PC的使用情況，若從目前使用者觀看內容的行為明顯不同來看，或許使用串流影音服務的使用情況，早已大幅超越透過傳統電視觀看內容的使用比例。

另一方面，不同串流影音服務的使用佔比可能也會不一樣，畢竟越來越多人習慣透過手機、平板觀看Netflix、YouTube等串流影音服務內容。

但從目前電視載具上的串流影音服務已經開始超越有線電視使用比例，更代表使用者觀看內容需求已有明顯改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

串流影音

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