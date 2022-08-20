三星新半導體晶片研發中心於南韓動土 預計推動晶片設計與先進製程發展

1999年由當時在網路顧問公司Viant任職的Chris Barton與Philip Inghelbrecht共同創立，並且在2017年由蘋果收購的音樂識別軟體Shazam，在去年達成每月使用次數超過10億次的記錄後，目前也正式迎接服務推行滿20週年，同時宣佈在本週累積達成超過700億首歌曲識別量，每月平均全球使用人數更超過2.25億人。

2022-08-20 14:56