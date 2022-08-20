快訊

艾成追思會訃聞曝光！王瞳「本名冠夫姓」表達最深愛意

夏立言訪陸碰上最敏感時機 6月就規畫北京一度已讀不回

中重症+117、增3童重症 10歲男童MIS-C腎腸發炎腹水休克

三星新半導體晶片研發中心於南韓動土 預計推動晶片設計與先進製程發展

聯合新聞網／ 楊又肇

三星宣布，位於韓國京畿道龍仁市器興園區的新半導體晶片研發中心正式動土，同時將在2028年以前投入20兆韓元推動先進製程技術發展。

而近期正式獲得南韓總統特赦，再次重掌三星集團的三星副會長李在鎔，稍早與100多名三星主管一同參與此次破土典禮。

選在器興園區建立新半導體晶片研發中心，顯然對三星別具意義，因為這裡是三星在40多年前開始製造生產其半導體晶片產品的地方，並且從1992年開始加入生產64MB動態記憶體 (DRAM)。

新半導體晶片研發中心約佔地10.9萬平方公尺，將投入晶片設計、推動晶片代工技術與儲存元件等半導體業務發展，預計在2025年正式啟用。

至於此次宣布半導體晶片研發中心正式動土，更代表三星持續強化自身半導體晶片技術發展決心，並且計畫在先進製程技術發展與台積電等業者加強競爭能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 台積電 三星

延伸閱讀

業內人士：台積電獲多家晶片供應商的3奈米訂單承諾

三星李在鎔獲赦後第一箭 半導體研發投資4800億

美通過晶片法案 中商務部將採反制措施

Chip 4預備會議 經部將拋供應鏈與晶片安全2大合作

相關新聞

三星新半導體晶片研發中心於南韓動土 預計推動晶片設計與先進製程發展

三星宣布，位於韓國京畿道龍仁市器興園區的新半導體晶片研發中心正式動土，同時將在2028年以前投入20兆韓元推動先進製程技術發展。

台積電說明其3nm製程技術將於今年下半年量產 預期蘋果、Qualcomm成為初期客戶

稍早於南京國際博覽中心展開的2022世界半導體大會上，台積電副總監陳芳表示其N3 (即3nm)製程技術將於今年下半年量產，並且已經與部分行動裝置與高性能運算應用領域需求客戶進行合作。

美國使用串流影音服務的使用比例已經超越有線電視觀看需求

今年6月底的統計數據中，美國境內串流影音服務已經逐漸趕上有線電視使用比例，而在尼爾森市調機構稍早公佈數據更顯示今年7月時的串流影音服務收視比例已經增加至34.8%，超越有線電視的34.4%。

Parallels Desktop 18 for Mac揭曉台灣地區售價 標榜可在Mac環境提高96% Windows 11執行速度

繼去年推出Parallels Desktop 17 for Mac，並且在日前宣佈推出Parallels Desktop 18 for Mac之後，Parallels今日 (8/19)也在台宣佈推出消息。

聯發科推出新款對應4K 120Hz顯示規格電視使用的Pentonic 700處理器

聯發科宣佈推出支援4K 120Hz畫面更新率的電視處理器Pentonic 700，相關應用產品將在今年第四季陸續進入市場。

Shazam推出20週年 累積識別逾700億首歌曲、月使用人數破2.25億

1999年由當時在網路顧問公司Viant任職的Chris Barton與Philip Inghelbrecht共同創立，並且在2017年由蘋果收購的音樂識別軟體Shazam，在去年達成每月使用次數超過10億次的記錄後，目前也正式迎接服務推行滿20週年，同時宣佈在本週累積達成超過700億首歌曲識別量，每月平均全球使用人數更超過2.25億人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。