Netflix將推「廣告版」付費方案 價格便宜但功能限制多

日前證實將在今年底或明年初推出以廣告支撐播放成本的Netflix服務後，在近期的Netflix iOS版app編碼內容，似乎暗示接下來推出的廣告支撐版本將有明顯功能限制。

其中，在一般版本或針對印度等市場推行低價版本均提供下載觀看功能，在廣告支撐版本將不會提供，甚至對應解析度僅有480P規格。而廣告內容部分，將無法選擇關閉，或是透過快轉跳過，使用者僅能在廣告內容播放完畢之後，才能透過播放控制快轉或重播。

不過，以廣告支撐版本的Netflix收錄內容中，依然有部分內容不會加入廣告，但預期較熱門觀看的內容必然會有廣告內容，藉此增加Netflix營收。

目前還無法確認以廣告支撐版本的Netflix將如何計費，以目前基礎方案是以每月9.99美元價格訂閱，標準方案則是以每月15.49美元訂閱，而Premium方案則是以每月19.99美元訂閱，因此以廣告支撐版本的訂閱價格顯然會低於基礎方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦