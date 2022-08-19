不讓用戶租房辦派對！ Airbnb用大數據新功能阻止

Airbnb在去年10月於澳洲測試防止租房辦派對的功能，目前開始在美國及加拿大地區開始測試，希望進一步透過數據方式減少利用租房辦理大型派對的情況。

由於過去有不少使用者透過Airbnb服務租借整棟房屋，藉此用於舉辦大型派對，造成房東持有房屋被損壞，或是面臨被鄰居檢舉等情況，因此Airbnb目前一直設法透過數據方式減少使用者以租房為由，實為當作派對場地的問題。

在Airbnb的做法中，主要針對有不良記錄、可疑租借行為情況的使用者進行標記，並且讓持有房源的房東留意，藉此評估是否同意出借房源。而被Airbnb限制租借整間房源的使用者，依然可以按照真實需求租借特定房源中的一個房間，因此實際使用不會受到影響。

依照Airbnb說明，去年10月在澳洲測試此項做法後，在測試地區出現租房辦派對的比例大幅減少35%。而目前做法更進一步限制25歲以下的使用者租借整間房源，同時除了僅允許25歲以上使用者租賃，使用者本身更必須獲得3個以上正評，才能透過Airbnb服務租賃整間房源。

而Airbnb表示，目前仍持續透過新方式減少本身服務被濫用，並且避免影響有真正需求的使用者權益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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