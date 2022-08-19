快訊

柬埔寨園區生活曝光！每天精神喊話、洗腦「詐騙是對的」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不讓用戶租房辦派對！ Airbnb用大數據新功能阻止

聯合新聞網／ 楊又肇

Airbnb在去年10月於澳洲測試防止租房辦派對的功能，目前開始在美國及加拿大地區開始測試，希望進一步透過數據方式減少利用租房辦理大型派對的情況。

由於過去有不少使用者透過Airbnb服務租借整棟房屋，藉此用於舉辦大型派對，造成房東持有房屋被損壞，或是面臨被鄰居檢舉等情況，因此Airbnb目前一直設法透過數據方式減少使用者以租房為由，實為當作派對場地的問題。

在Airbnb的做法中，主要針對有不良記錄、可疑租借行為情況的使用者進行標記，並且讓持有房源的房東留意，藉此評估是否同意出借房源。而被Airbnb限制租借整間房源的使用者，依然可以按照真實需求租借特定房源中的一個房間，因此實際使用不會受到影響。

依照Airbnb說明，去年10月在澳洲測試此項做法後，在測試地區出現租房辦派對的比例大幅減少35%。而目前做法更進一步限制25歲以下的使用者租借整間房源，同時除了僅允許25歲以上使用者租賃，使用者本身更必須獲得3個以上正評，才能透過Airbnb服務租賃整間房源。

而Airbnb表示，目前仍持續透過新方式減少本身服務被濫用，並且避免影響有真正需求的使用者權益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Airbnb 派對 房東

延伸閱讀

芬蘭總理派對熱舞玩超嗨 影片外流反對黨質疑她吸毒

芬蘭美女總理派對熱舞片外流 網友看傻：完美實踐這句名言

南韓戰機將赴澳洲軍演 首次單獨執行空中加油

必勝客「1公尺派對巨飽盒」回來了！全台限量1.5萬組

相關新聞

果粉準備了！彭博：蘋果計劃9月7日發表iPhone 14等新品

知情人士透露，蘋果公司計劃在9月7日舉行產品發表會，屆時新款iPhone（暫稱iPhone 14）新機等產品將問世。

前美國任天堂總裁透露 曾為身障玩家開發「無障礙控制器」

前美國任天堂總裁Reggie Fils-Aimé近期受訪時，透露過去任天堂曾投入打造無障礙控制器，藉此讓任何身體狀況的玩家都能順利遊玩遊戲。

不讓用戶租房辦派對！ Airbnb用大數據新功能阻止

Airbnb在去年10月於澳洲測試防止租房辦派對的功能，目前開始在美國及加拿大地區開始測試，希望進一步透過數據方式減少利用租房辦理大型派對的情況。

Netflix將推「廣告版」付費方案 價格便宜但功能限制多

日前證實將在今年底或明年初推出以廣告支撐播放成本的Netflix服務後，在近期的Netflix iOS版app編碼內容，似乎暗示接下來推出的廣告支撐版本將有明顯功能限制。

更方便！聯發科成功讓智慧手機直連衛星訊號 上網不中斷

聯發科宣佈完成全球首次5G NTN衛星手機實驗室連線測試，標榜將讓智慧型手機可直接透過衛星訊號上網，讓未來的5G智慧型手機也能當作衛星手機使用，並且透過衛星訊號實現網路不中斷的連接使用體驗。

回來了！Android 13登場 Google總部設「鞦韆」雕像

隨著Google釋出Android 13正式版本更新，目前也在山景城總部設立全新代表Android 13的雕像。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。