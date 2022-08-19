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前美國任天堂總裁透露 曾為身障玩家開發「無障礙控制器」

聯合新聞網／ 楊又肇

前美國任天堂總裁Reggie Fils-Aimé近期受訪時，透露過去任天堂曾投入打造無障礙控制器，藉此讓任何身體狀況的玩家都能順利遊玩遊戲。

不過，Reggie Fils-Aimé並未具體描繪任天堂這款曾在2019年投入製作的無障礙控制器，但顯然與微軟過去打造的無障礙控制器相似，可以依照實際使用需求拆換模組化配件，讓控制器可以符合不同操作輔助需求。

目前無法確定任天堂是否仍繼續打造此款控制器，或是已經取消相關計畫，但Reggie Fils-Aimé由衷希望任天堂能持續玩持此項產品，藉此吸引更多身障玩家支持。

基於包容關懷與無歧視的產品設計理念，微軟、Sony等業者已經先後在其遊戲主機平台提供無障礙控制器，而後續像是羅技、HORI等配件業者也加入打造類似產品，讓更多身障玩家可以更不費力地遊玩遊戲。

而在此次接受訪談，Reggie Fils-Aimé除了強調遊戲產業仍有顯著發展動能，更預期市場推動的元宇宙發展將成為日後主流趨勢，同時也看好相關產業對此所作投入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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