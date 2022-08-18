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Google投資物流新創業者Lori Systems 成為擴大投資非洲市場的一環

聯合新聞網／ 楊又肇

TechCrunch網站報導指稱，Google稍早已經參與投資非洲物流新創業Lori Systems，將使其在B輪融資後的市值再次提升。

Lori Systems正式創立於2017年，分別由Josh Sandler、Jean-Claude Homawoo，以及Ernest Gichini Ngaruiy共同創立，並且以肯亞作為發展據點，初期是以非洲東部地區為主要發展，目前則是將業務擴展至位於非洲西部的奈及利亞，以及位於南部的南非市場，在2020年時的市值約為1.1億美元。

目前Lori Systems提供服務，主要可讓使用者透過手機即可輕易預約貨運物流服務，並且透過大型卡車載貨運送。依照說明，非洲每年用於運輸費用的金額高達1800億美元以上，其中用於商品的物流處理費用，幾乎是商品本身價格的70%，但此比例在美國市場幾乎僅佔6%，因此相同商品在非洲不同地區，很可能就會變得昂貴，而Lori Systems便是希望改善此類問題。

因此Lori Systems希望透過手機媒合貨品運送需求，讓商品能以更合理價格在市場交易，因此也吸引Google等機構投資，認為將能協助非洲市場進行數位化轉型，並且帶來更龐大發展可能性。

Google並未公佈此次參與投資實際金額，但日前已經宣佈將擴大投資具有更大潛在發展機會的非洲市場，此次投資更是過去宣佈以5000萬美元協助非洲市場成長的第三筆資金。在此之前，Google分別已經在2021年12月投資由烏干達新創業者SafeBoda打造包含金融支付、外送、乘車等項目的聚合服務app，並且與a16z一同投資同為發行商與開發商身分的遊戲業者Carry1st。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

非洲 創業

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