14年「元老級」最慢蘋果5W豆腐頭說掰掰！你還有這些官方充電器可選擇
蘋果（Apple）在今（2022）年6月時悄悄上架2款35W雙孔Type-C充電器，隨著iPhone的充電速度愈來愈快，日前外媒發現，日本蘋果官網已停止銷售「元老級」且「最慢的」5W USB電源充電器，其他國家或地區不是售完就是不再上架，顯示5W充電器將可能停賣。
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2008年7月11日隨著iPhone 3G推出的5W USB電源充電器，至今已超過14年，堪稱是蘋果元老級、也是「最慢的」蘋果充電器，當時只要購買iPhone 3G至iPhone 11的手機，裡頭都會附上這顆充電器，外型方正，也被果粉稱呼「豆腐頭」，iPhone 11 Pro Max則附上18W USB-C充電器。從iPhone 12開始，以環保為理由，手機內盒不再附上充電頭，同時也推出更快的20W Type-C充電器，價格與5W相同，皆為590元。
據《macrumors》及《macotakara》報導，日本蘋果官網已停止銷售5W USB電源充電器，USB（又稱USB-A）版本僅剩下12W USB電源轉接器。不僅日本停止銷售，澳洲、紐西蘭、法國、德國、義大利、西班牙、中國大陸等國家不是售罄就是完全下架，而台灣官網目前仍然還在販售，但相信不久將來也會同步停賣。
5W USB電源充電器充電速度相當慢，也沒有快充功能，已不符合現今iPhone的充電效率，算是完成「階段性任務」了，如iPhone 13支援最高23W充電速度，iPhone 13 Pro Max則為27W，蘋果隨後也推出2款35W雙孔Type-C充電器，單孔充電下，有望在1小時內充飽電，但定價不便宜，為1690元。
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