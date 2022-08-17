垃圾箱有AI人工智慧更聰明嗎？它幫忙分類「準確率」曝光

雖然資源回收已經是我們生活裡的一部分了，但是有時候在丟垃圾時，難免會困惑自己手上的東西到底是不是回收品。美國公司 CleanRobotics 為此開發了一款智慧垃圾桶「Trashbot」，不管你手上是寶特瓶、紙類還是一般垃圾都可以直接丟到這個垃圾桶裡，因為它會幫我們自動分類，而且據稱準確率可以達到 90% 以上。

這家 CleanRobotics 是 2015 年在美國科羅拉多州成立的新創公司，該公司表示民眾丟進資源回收箱的物品，其實只有不到 35% 的東西最終可以被回收。這是因為民眾無法確定哪些東西能該丟垃圾桶、哪些東西該回收。為了幫助民眾解決丟棄垃圾和廢物的困擾，所以開發出智慧垃圾桶「Trashbot」。

圖片及資料來源：techcrunch

Trashbot 智慧垃圾桶內建 AI 人工智慧、機器人技術、影像辨識功能和機器學習，可以自動分類垃圾，看哪些是需要資源回收的。

除了能判別回收物和垃圾之外，CleanRobotics 還在開發雲端統計功能，未來垃圾箱上的螢幕將會顯示回收數據資料、垃圾桶滿載通知…等等。

CleanRobotics 公司計畫將 Trashbot 智慧垃圾桶擺設在擁有大量可回收物品的機場和醫院…等地點，希望能提升資源回收量，進而達到零廢棄目標。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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