「無法帶來更大利益」 Unity拒絕AppLovin以200億美元收購要約

針對日前軟體技術平台提供商AppLovin提議以200億美元收購的要約，Unity正式聲明表示拒絕，並且將繼續完成以44億美元收購軟體業者ironSource的交易案。

Unity董事會表示在討論後做出決定，認為AppLovin提議內容無法為Unity投資者帶來最佳利益，因此正式拒絕AppLovin提出收購要約。

而Unity總裁暨執行長John Riccitiello表示，在董事會討論之後，一致認為繼續完成收購ironSource將能讓Unity獲得更大市場發展機會，同時也將創造更長遠的價值，並且讓創作者、發行商等獲得更大利益。

不過，日前Unity宣布收購ironSource時，雖然說是為了讓開發者更容易在遊戲中置入廣告，比方讓智慧型手機平台上的遊戲內容，或是線上多人遊戲內容加入各類廣告內容，藉此增加額外獲利，但顯然ironSource的名聲並沒有辦法認多數開發者接受，甚至可能因為Unity此筆交易引發大量開發者出走。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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