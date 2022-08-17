Faraday Future宣佈獲得新一輪5200萬美元承諾融資 強調即將生產車輛

日前表示仍需額外資金，使得首批量產車輛生產與交車時間再次延後的Faraday Future，稍早宣佈取得新一輪價值5200萬美元承諾融資，更強調目前正與多名投資者洽談追加融資事宜。

而此次取得新一輪5200萬美元承諾融資，Faraday Future更說明潛在融資金額將可達6億美元，此次獲得資金僅為其中一部分。同時，此筆資金是由位於美國紐約私募資金ATW Partners領頭投資。

此外，Faraday Future也宣佈日前確定以「FF ieFactory California」為稱、位於加州漢福德的工廠已經進入最後準備階段，將由Faraday Future全球供應鏈負責人Mathias Hofmann執掌營運事務。

Faraday Future表示，目前工廠產線已經在進行最終調整與測試驗證，預期將可實現更精密的製造工藝，同時更強調車身生產線、電泳系統、塗裝烤漆等設備都已經到位，並且針對車輛量產做好準備。而Faraday Future說明仍會繼續生產用於最終測試驗證使用的準量產車，藉此為後續實際量產做好萬全準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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