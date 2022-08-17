WeWork前任執行長再次佈局房地產新創 將以Flow打造具備社群、共感、互動的住宅區

WeWork共同創辦人暨前任執行長Adam Neuman，在去年與Softbank達成和解之後，稍早宣佈成立新創事業Flow，標榜藉由打造具備社群、共感、互動的住宅區，藉此吸引更多有遠距工作、彈性辦公，或是新創事業的租屋需求者。

而在Flow預計在2023年正式營運之前，便已獲得著名新創投資者a16z約3億5000萬美元融資。而Adam Neuman目前已經買下位於邁阿密、羅德岱堡、亞特蘭大和納許維爾等地，總計約3000間公寓住宅，將作為Flow首波營運基礎，預期未來也將持續在更多地方拓展業務。

相比Adam Neuman過去共同參與創立的WeWork服務鎖定商用辦公室、新創共享空間，此次創立的Flow則是鎖定個人、小型團隊為主的租屋使用需求，並且強調增加社群、共感及互動理念，讓使用這些空間的人，可以增加更多交流創造更多潛在價值。

Adam Neuman認為，在目前普遍推行遠距工作、混合辦公的生活模式下，人們在居住應該要建立更多互動、產生更多社群意識，進而創造更大價值。

至於a16z選擇投資Flow的原因，則在於認為後疫情時代下，遠距及彈性辦公形態改變傳統企業承租、購買辦公大樓的情況，使得傳統房地產業因此受到衝擊，而若Flow能讓遠距辦公、彈性工作需求的使用者找到合適使用或居住空間，進而透過社群交流產生更大潛在價值，或許將能重新振奮房地產經濟運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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