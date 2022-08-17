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蘋果要求員工這一天起重返辦公室工作 有2天可讓員工遠距辦公

聯合新聞網／ 楊又肇

先前開始階段性回到辦公室工作之後，蘋果將從9月5日開始固定每週要有3天回到辦公室，其中每週二及週四將固定在辦公室內工作，其餘工作日則交由各級團隊自行決定。

透過蘋果執行長Tim Cook與軟體工程副總裁Craig Federighi向內部員工寄發信件，要求員工必須從9月5日依照規定重新返回辦公室工作。

在此之前，蘋果因應疫情影響調整工作形態，讓員工可在家遠距工作，僅特定時候可回到辦公室處理無法在家完成工作。不過，相較Twitter、VMware、Dropbox等業者已經定下可讓員工自行決定是否回到辦公室，同時也允許員工長期以遠距形式工作，蘋果、Google等業者仍希望員工能在疫情趨緩情況下回到辦公室工作。

Tim Cook在先前說法中表示，部分工作依然無法透過遠距形式完成，同時也認為有些工作還是要透過當面討論、互動激發靈感，因此呼籲員工可以回到辦公室一起工作，但也強調會調整工作模式，藉此與現行彈性辦公形態取得平衡。

目前除了要求每週的週二、週四必須回到辦公室工作，其餘一天則由各級團隊自行決定，剩餘工作日則可自行決定以遠距形式辦公，或是進辦公室工作。另外，蘋果員工亦可依照工作性質申請每年最長可達4週的遠距工作模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

遠距 疫情

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