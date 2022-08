馬斯克「火星移民計畫」再喊話 20年內拚自給自足

Tesla執行長暨SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)稍早再次表示,將堅持致力於火星移民計畫,並且讓人類成為跨行星發展物種,並且計畫自未來20年內在火星上建造能自給自足的城市。

在回應相關推文時,Elon Musk除了以照片回應目前SpaceX發展狀況,再次表示致力將人類送上火星居住的目標,並且將在火星建造能自給自足的城市系統,無須再仰賴地球資源。

同時,Elon Musk也說明若能順利推進火箭發射速度,人類約再花費20-30年即可順利登陸火星,並且成為跨行星發展物種。

I hope there is a self-sustaining city on Mars in 20 years!