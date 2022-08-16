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馬斯克「火星移民計畫」再喊話 20年內拚自給自足

聯合新聞網／ 楊又肇

Tesla執行長暨SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）稍早再次表示，將堅持致力於火星移民計畫，並且讓人類成為跨行星發展物種，並且計畫自未來20年內在火星上建造能自給自足的城市。

在回應相關推文時，Elon Musk除了以照片回應目前SpaceX發展狀況，再次表示致力將人類送上火星居住的目標，並且將在火星建造能自給自足的城市系統，無須再仰賴地球資源。

同時，Elon Musk也說明若能順利推進火箭發射速度，人類約再花費20-30年即可順利登陸火星，並且成為跨行星發展物種。

Elon Musk強調，如同人類在1969年登上月球，預期未來也將踏上火星。

先前不少看法認為，當全球人類總數超過一定規模，將導致全球生態有更明顯變動，因此不少人提議另外尋找適合人類生存的行星移民，而火星則是許多研究認為更適合地球人類移居的行星。

相比組成成分、體積與重力均接近地球的金星，火星在一日時間週期更接近地球，約為24小時39分35.244秒，而火星的轉軸傾角為25.19°，與地球的23.44°傾角相近，使得火星上的氣候變化會與地球相似。另外，過去認為火星上並未存在生命所需水分，但在近年觀測結果中，證實火星蘊藏凍結的水源，甚至在地底泥土含量更高，凸顯火星存在地下水的可能性相當高。

不過，登陸火星可能也並非理想，其中包含在火星的表面積僅為地球的28.4%，直徑也僅有地球的一半，平均密度也更低，因此重力也僅為地球的38%，同時大氣層僅為地球的0.7%。因此要移居火星，實際上必須面臨改變可能會比想像更多。

但即便如此，不少人仍將移居地球以外行星的希望聚焦在火星，因此也成為SpaceX目前積極探索火星的原因之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

火星 SpaceX 移民

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